Хорватія готує до відправлення в Україну 14 вертольотів Мі-8, — ЗМІ

7 гелікоптерів частково розберуть і доправлять до України суходолом, решта 7 полетять з Польщі.

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Хорватія почала операцію з відправлення до України 14 транспортних вертольотів. Про це повідомляє хорватське видання Jutarnji list з посиланням на свої джерела.

Зазначається, що 12 вертольотів MI 8 MTV-1 і два вертольоти MI 8 T були виділені зі складу Збройних сил Хорватії, і почалася підготовка до їхнього перевезення.

За інформацією джерел видання, зараз кілька гелікоптерів перебувають на території Авіаційно-технічного центру у Великій Гориці, де проходять усі необхідні технічні перевірки і приготування. Деякі вертольоти стоять в ангарах.

З гелікоптерів видаляють маркування. Через брак місця в ЗТК решта гелікоптерів розміщені у військовій частині аеропорту Плесо та в Лучко.

Очікується, що гелікоптери будуть готові до транспортування приблизно за 10 днів. 7 гелікоптерів частково розберуть і доправлять до України суходолом, решта 7 полетять з Польщі.

Після відправлення цих гелікоптерів в Україну ВПС Хорватії матимуть у своєму розпорядженні десять транспортних вертольотів МІ 171Ш і чотири вертольоти Black Hawk.

Уряд Хорватії засекретив всю інформацію про військову допомогу Україні, офіційне підтвердження цієї інформації отримати неможливо. Пожертвування 14 транспортних вертольотів підтвердив прем'єр-міністр Пленкович у листопаді минулого року, але без будь-яких інших подробиць.

Україна може отримати перші західні винищувачі протягом найближчих двох місяців, розповів 20 лютого глава Міноборони України Олексій Резніков. За його словами, союзники, анонсуючи про готовність вивчати українські екіпажі, вже могли ухвалити рішення про відправлення авіації.

Президент США Джо Байден відкинув постачання Україні винищувачів F-16. За його словами, зараз вони не потрібні Україні. На його думку, Україні зараз більше потрібні танки, засоби ППО, а також артилерія.