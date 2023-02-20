"Один-два місяці": Резніков анонсував постачання західних винищувачів в Україну

За словами глави Міноборони, союзники, анонсуючи про готовність вивчати українські екіпажі, вже могли ухвалити рішення про відправлення авіації.

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Україна може отримати перші західні винищувачі протягом найближчих двох місяців. Про це заявив глава Міноборони України Олексій Резніков в інтерв'ю виданню "Бабель", опублікованому 20 лютого.

"Що стосується літаків, мені здається, вони дозріли. Деякі країни вже говорять про готовність навчати наші екіпажі. А коли вони готові навчати, це означає, що далі залишаються технічні питання. Моє відчуття — це питання місяців. І коли я говорю "місяців", це один-два", — розповів голова оборонного відомства.

За словами Резнікова, постачання Україні до сотні літаків є реалістичним прогнозом, але спершу йтиметься про десятки винищувачів.

"Звичайно, ми спершу боротимемося за пів сотні, а потім за сотню. Реалістично, якби у нас була сотня літаків із різними можливостями виконання завдань — це був би непоганий кейс. І він реалістичний, тому що кожна країна може дати 10–15 штук, і це не зменшить їх обороноздатність", — зазначив Резніков.

Постачання винищувачів Україні

Нагадаємо, 18 лютого прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час виступу на Мюнхенській конференції безпеки заявив, що українські пілоти вже розпочали навчання на літаках НАТО у Великій Британії.

Ріші Сунак зазначив, що забезпечення тих чи інших типів літаків пов'язане з низкою складнощів. За словами прем'єра, Велика Британія підтримає союзників, які вирішать надіслати Україні свої винищувачі.

Напередодні, 17 лютого, президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що Варшава розгляне питання передавання Україні винищувачів МіГ-29, які перебувають на озброєнні польської армії, і готові приєднатися до коаліції з надання Україні літаків F-16.

Також 17 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що питання постачання західних винищувачів набагато складніше, ніж постачання танків. Глава держави наголосив, що українська влада разом із західними партерами працюватиме над створенням "літакової коаліції".

15 лютого глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус 15 лютого заявляв, що нині пріоритетним завданням є гарантування безпеки повітряного простору над Україною, а не постачання західних винищувачів.

Також нагадаємо, 9 лютого прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявляв, що переговори про постачання західних винищувачів Україні відбуваються "за зачиненими дверима", оскільки це не та тема, яка може бути обговорена публічно.