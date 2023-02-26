Три види зброї, які змінили хід війни України з Росією, – CNN (фото)

Зараз Україна отримує від Заходу найрізноманітніше озброєння, але експерти вважають, що Javelin, HIMARS і Bayraktar була саме тією зброєю, яка допомогла завдати ударів по окупантах.

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Коли президент Росії Володимир Путін рік тому ввів свої війська в Україну, більшість спостерігачів чекали на швидку перемогу окупантів. Ці ранні прогнози військового успіху РФ не виправдалися через безліч факторів. Експерти, серед інших, називають вищий моральний дух українців та чудову військову тактику ЗСУ, а також, що особливо важливо, постачання західного озброєння. І серед них три види зброї заслуговують на особливу увагу, пише CNN.

Зараз багато говорять про те, що танки або системи ППО Patriot можуть вплинути на результат війни, але ці системи ще не використовувалися в бойових діях в Україні. Але є й інша зброя, яка вже допомогла змінити хід війни. Ось три ключові, які українці використали з руйнівним ефектом.

Javelin

На початку війни очікувалося, що російські бронетанкові колони зайдуть в Київ протягом кількох днів.

ЗСУ потрібно було щось, що могло б відбити цю атаку, і "Джавелін" ідеально підійшов. Привабливість керованої протитанкової ракети, що запускається з плеча однією людиною, полягає у простоті використання, як пояснює виробник Lockheed Martin, котрий розробив ракету спільно з Raytheon.

[ + – ] Застосування Javelin Фото: Генштаб ЗСУ

"Щоб вистрілити, навідник наводить курсор на обрану ціль. Потім командно-пускова установка Javelin надсилає ракеті сигнал захоплення перед пуском", — зазначає розробник.

"Джавелін" — зброя на кшталт "вистрілив і забув". Щойно його оператор робить постріл, він може тікати в укриття, доки ракета сама знаходить шлях до цілі.

Це було особливо важливо у перші дні війни, оскільки ЗС РФ, як правило, рухалися колонами, намагаючись зайти в міські райони. Оператор Javelin міг вести вогонь з будівлі або з-за дерева і сховатися до того, як російські військові відкриють вогонь у відповідь.

За словами Lockheed Martin, комплекс добре підходить для ураження слабкого місця російських танків — їх горизонтальних поверхонь: ракета спочатку піднімається вгору, а потім уражає ціль з неба.

У "Джавелінів" була ще одна перевага, особливо актуальна на початку війни: вони були політично прийнятними.

"Низька вартість та оборонне використання роблять їх політично зручнішими для інших країн, влада яких не погоджується з відправленням дорожчої наступальної зброї, такої як військові літаки", — написав у Conversation Майкл Армстронг, доцент Університету Брока в Онтаріо.

Характеристики Javelin

бойова маса — 22,3 кг;

максимально ефективна дальність — 2 500 м;

мінімальна ефективна дальність — 150 м у режимі атаки зверху; 65 м у режимі атаки по прямій;

обслуга — оператор та заряджальник;

час приведення в бойову готовність — менше 30 секунд;

час перезаряджання — менше 20 секунд;

довжина ракети — 139 см;

діаметр ракети — 76 мм.

HIMARS

Повна назва HIMARS — M142 High Mobility Artillery Rocket System. Це "повноспектральна, перевірена в боях, всепогодна, цілодобова, 7 днів на тиждень, смертоносна колісна система високоточної ударної зброї, що швидко реагує", — заявляє армія США.

Це багатослівний опис, але простіше кажучи, HIMARS — це 5-тонна вантажівка з контейнером, яка може запускати шість ракет майже одночасно, посилаючи їх розривні боєголовки далеко за лінію фронту, а потім швидко міняти позиції, щоб уникнути контрудару.

"Якщо "Джавелін" був культовою зброєю на ранніх етапах війни, то HIMARS — культова зброя на пізніших етапах", — говорив у січні минулого року старший радник із програми міжнародної безпеки Центру стратегічних і міжнародних досліджень Марк Канчіан.

[ + – ] Ракетна установка HIMARS Фото: Defence Express

HIMARS стріляє боєприпасами, які називаються керованою реактивною системою залпового вогню (GMLRS), які мають дальність дії від 70 до 80 кілометрів. А їхні системи GPS наведення роблять їх надзвичайно точними, в межах 10 метрів від наміченої цілі.

HIMARS мав два ключові ефекти, писав Ягіль Хенкін, професор Командно-штабного коледжу Сил оборони Ізраїлю.

"Удари змусили ЗС РФ перемістити свої склади боєприпасів далі в тил, тим самим зменшивши доступну вогневу міць російської артилерії поблизу лінії фронту й ускладнивши матеріально-технічну підтримку", — написав Хенкін.

А використання ракет великої дальності для ураження таких цілей, як мости, порушило лінії постачання російських військ.

Система HIMARS виробляється та запатентована в США компанією Lockheed Martin.

Дрон Bayraktar TB2

Турецький безпілотник Bayraktar TB2 став одним із найвідоміших у світі безпілотних літальних апаратів (БПЛА) завдяки його використанню ЗСУ проти окупантів.

Він відносно дешевий, зроблений з готових деталей, має смертельний удар і записує свій успіх на відео.

"Вірусні відео з TB2 — чудовий приклад сучасної війни в епоху TikTok", — написав на сайті Атлантичної ради Аарон Стейн, старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики.

[ + – ] Дрон Bayraktar TB2 Фото: Ministry of National Defence Republic of Lithuania

Bayraktar TB2 не був "чарівною зброєю", але він був "досить хороший", зазначав Стейн.

"Байрактар" має недоліки: недостатню швидкість та уразливість для засобів ППО. За даними розвідувального вебсайту Oryx, сімнадцять із 40–50 ТБ2, отриманих Україною, було знищено у бою.

Але кількість втрачених "Байрактарів" компенсується їхньою низькою вартістю, а це означає, що їх можна легко замінити.

План створення заводу зі збирання безпілотників в Україні розроблявся ще до війни. А використання турецьких БПЛА потенційно врятувало життя українським пілотам, яким інакше довелося б виконувати бойові завдання.

Нещодавні повідомлення з України вказують на те, що ТБ2, можливо, зараз відіграє меншу роль, але його шанувальники зазначають, що він добре спрацював, коли становище України було найхиткішим.

[ + – ] Пісня про БПЛА "Байрактар"

Семюел Бендетт, старший науковий співробітник Центру військово-морського аналізу Росії (CNAS) зазначає, що відеоролики, зняті "Байрактарами", підняли бойовий дух і забезпечили "перемогу у зв'язках із громадськістю". Про TB2 навіть написали пісню та зняли музичне відео.

Характеристики Bayraktar TB2

довжина: 6,5 м;

висота: 2,2 м;

розмах крила: 12 м;

максимальна злітна вага: 650 кг;

вантажопідйомність: 55 кг;

максимальна швидкість: 222 км/год;

радіус зв'язку з центром управління: 150 км, оновлена версія — до 300 км;

стеля: 8 200 м;

автономність: 27 год;

паливо: 300 л бензину;

оператори: 3 особи наземного центру управління.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Хорватія готує до відправлення в Україну 14 гелікоптерів Мі-8. 7 вертольотів частково розберуть і доставлять в Україну суходолом, решта 7 полетять з Польщі.

А глава Міноборони України Олексій Резніков зазначив, що ЗСУ зможуть отримати перші західні винищувачі протягом найближчих двох місяців.