Наценка – 10%: Минфин США объяснил, как Вашингтон зарабатывает на поставках оружия Украине

Соединенные Штаты сначала продают оружие Европе, затем его перепродают Украине с наценкой в размере 10%.

Related video

Заработанные США деньги могут частично пойти на оплату гарантий безопасности Украины. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в эфире телеканала Fox News.

Министр ответил на вопрос журналистки о том, сколько американские налогоплательщики заплатят за возможную воздушную поддержку Киева, которую президент Дональд Трамп предложил в качестве гарантий безопасности для Украины.

В данном вопросе, по словам министра, Трамп сейчас проявляет большую бдительность.

"Мы продаем оружие европейцам, которые затем продают его украинцам. Президент Трамп берет 10% наценку. Возможно, именно эти 10% и покроют расходы на воздушное прикрытие", — объяснил глава Минфина.

По его словам, с самого начала второго срока Трампа он отстаивал идею экономического партнерства с Украиной, а не безвозмездную передачу ей американских вооружений.

Напомним, в июле Конгресс США подавляющим большинством одобрил продолжение отправки военной помощи Украине. В то же время конгрессвумен от Республиканской партии Маржори Тейлор Грин хотела убрать расходы на поддержку Украины из бюджета Пентагона на 2026 год.

СМИ также писали о планах Дональда Трампа продавать американское оружие ЕС и доставлять его в Украину. Речь шла о ракетах малой дальности, снарядах к гаубицам и ракетам класса "воздух-воздух".