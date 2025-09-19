США погодились продати Польщі тисячі Javelin: чи спинять ПТРК російські танки

Польща звернулась до Сполучених Штатів Америки з проханням продати партію протитанкових ракетних комплексів — ракет та допоміжного обладнання. Державний департамент США підтримав ідею та дозволив продаж зброї Варшаві.

Крім ракет Javelin, Польща заплатить за логістику та інші супутні послуги, ідеться у заяві Держдепу США. Також проведуть необхідні навчання військових, нададуть технічну допомогу, документацію, контроль за поставками.

Повідомлення про постачання ракетних систем Javelin з'явилось 18 вересня. Вказується, що Польща отримає 2 506 ракет FGM-148F Javelin та 253 прицільно-оптичних блоків, а також супутнє обладнання: ракетні симулятори, блоки охолодження акумуляторів, набори інструментів, запчастини тощо. Вартість угоди — 780 млн дол.

У заяві Держдепу вказано, що постачання партії зброї "покращить здатність Польщі протистояти поточним та майбутнім загрозам", допоможе захистити суверенітет та відповідати вимогам НАТО. Виробники ПТРК Javelin, які виконають угоду, — це RTX Corporation (Арлінгтон, Вірджинія) та Lockheed Martin (Тусон, Аризона).

На порталі уряду США відшукалась інформація про інші дозволи на купівлю американської зброї, які погодили за часів Трампа. Зокрема, є дані про 1400 бомб GBU-39/B (180 млн дол.), 400 ракет AIM-120D (1,33 млрд дол.), обслуговування літаків F-35 (1,85 млрд дол.). Крім того, у 2023 році на порталі Defense News повідомили про намір збудувати у Польщі завод з виготовлення Javelin завдяки партнерству Польської державної оборонної групи PGZ та компаній Javelin RTX, Lockheed Martin.

Зброя Польщі — що відомо про ПТРК Javelin

ПТРК Javelin — переносний протитанковий комплекс виробництва США, створений 30 років тому, у 1996 році. Орієнтовна вартість — близько 250 тис. дол. за од. Основні характеристики ПТРК Javelin — дальність 2,5-4,7 км, система наведення — теплове самонаведення на ціль, пробиття броні 600-800 мм, час готовності — менше як 20 сек, два оператори, вага — близько 22 кг. Взимку 2023 року медіа CNN з посиланням на аналітиків написало, що протитанковий комплекс був одним з трьох видів зброї, який допоміг Україні у перші місяці вторгнення РФ. У статті нагадали, що ПТРК ефективно підривав танки ЗС РФ та інші види бронемашин.

У листопаді 2024 року дослідники Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) опублікували звіт про ефективність різних видів ПТРК на війні в Україні. З'ясувалось, американський ПТРК Javelin, британський комплекс NLAW та український комплекс Stugpa-P дійсно підривають танки РФ, але це не означає, що "один постріл — одне ураження". Аналітики підрахували, що Україна на момент дослідження отримала сумарно 45 000 ракет, при цьому підтверджені ураження — 9 000: ефективність — 20%. Крім того, зауважується, що більшість бронемашин на полі бою підриваються дронами, вартістю 500 дол., які летять, умовно, на 16 км, тобто у 3,5-6,5 раза далі, ідеться у звіті RUSI.

Нагадуємо, у серпні 2025 року Мінфін США розповів, скільки американці заробляють на продажу зброї Україні. Тим часом у вересні запрацювала програма військової допомоги PURL і почали перші відвантаження, повідомило Reuters.