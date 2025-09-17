Новые правила на границе: Польша будет собирать отпечатки пальцев и сканировать лица украинцев

На нескольких пунктах пропуска на границе с Польшей начали испытания системы биометрического контроля. Украинским гражданам считывают лица и отбирают отпечатки пальцев, что уже повлияло на скорость пересечения границы.

Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, нововведения тестируют польские пограничники. Дополнительные процедуры оформления приводят к более долгим проверкам, из-за чего на Львовщине фиксируют очереди.

В ведомстве уточнили ситуацию в пунктах пропуска на Львовщине:

"Шегини" — 150 авто;

"Краковец" — 20 авто;

"Нижанковичи" — 10 авто;

"Смильница", "Угринов", "Грушев" и "Рава-Русская" — работают без задержек.

В некоторых пунктах пропуска польские пограничники начали тестирование новой биометрической системы контроля. Она предусматривает считывание лиц и отбор отпечатков пальцев, как при въезде, так и выезда из Украины. Из-за дополнительных процедур оформления граждан может длиться несколько дольше.

Сообщение Госпогранслужбы Фото: Госпогранслужба

Также в пункте пропуска "Шегини" продолжаются ремонтные работы с украинской стороны. Это временно снижает пропускную способность, как для легкового, так и для грузового транспорта.

Пункт пропуска "Шегини" — самый загруженный: здесь образовалась очередь из около 150 автомобилей. Дополнительно пропускную способность ограничивают ремонтные работы на украинской стороне, что временно затрудняет движение как легкового, так и грузового транспорта".

По информации пограничников, на пункте "Краковец" ожидают около 20 автомобилей, в "Нижанковичах" — примерно 10. Остальные переходы на Львовщине работают в штатном режиме и значительных задержек не имеют.

Введение новых проверок направлено на усиление безопасности. Однако из-за дополнительных процедур путешественникам советуют учитывать возможные задержки и планировать выезд заранее.

Напомним, как сообщал Фокус, с 12 октября украинцев ожидают новые условия пересечения внешних границ Европейского Союза. Вместо традиционных штампов в паспортах внедряется электронная биометрическая регистрация.

Фокус также писал, что закон о новой системе въезда в Евросоюз принял совет ЕС, а введение системы обсуждали и готовили длительное время.