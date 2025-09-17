Нові правила на кордоні: Польща збиратиме відбитки пальців та скануватиме обличчя українців

На кількох пунктах пропуску на кордоні з Польщею розпочали випробування системи біометричного контролю. Українським громадянам зчитують обличчя та відбирають відбитки пальців, що вже вплинуло на швидкість перетину.

Як повідомили у Державній прикордонній службі України, нововведення тестують польські прикордонники. Додаткові процедури оформлення призводять до довших перевірок, через що на Львівщині фіксують черги.

У відомстві уточнили ситуацію в пунктах пропуску на Львівщині:

"Шегині" – 150 авто;

"Краківець" – 20 авто;

"Нижанковичі" – 10 авто;

"Смільниця", "Угринів", "Грушів" та "Рава-Руська" – працюють без затримок.

У деяких пунктах пропуску польські прикордонники розпочали тестування нової біометричної системи контролю. Вона передбачає зчитування облич та відбір відбитків пальців, як під час в’їзду, так і виїзду з України. Через додаткові процедури оформлення громадян може тривати дещо довше.

Також у пункті пропуску "Шегині" тривають ремонтні роботи з українського боку. Це тимчасово знижує пропускну спроможність, як для легкового, так і для вантажного транспорту.

Пункт пропуску "Шегині" — найбільш завантажений: тут утворилася черга з близько 150 автомобілів. Додатково пропускну спроможність обмежують ремонтні роботи на українському боці, що тимчасово ускладнює рух як легкового, так і вантажного транспорту".

За інформацією прикордонників, на пункті "Краківець" очікують близько 20 автомобілів, у "Нижанковичах" — приблизно 10. Решта переходів на Львівщині працюють у штатному режимі та значних затримок не мають.

Запровадження нових перевірок спрямоване на посилення безпеки. Однак через додаткові процедури мандрівникам радять враховувати можливі затримки та планувати виїзд заздалегідь.

