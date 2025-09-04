З 12 жовтня зміняться правила перетину кордону ЄС: що потрібно знати

Від середини жовтня українців очікують нові умови перетину зовнішніх кордонів Європейського Союзу. Замість традиційних штампів у паспортах впроваджується електронна біометрична реєстрація.

Посольство України у Польщі повідомило, що з 12 жовтня 2025 року почне діяти Система в’їзду/виїзду ЄС (Entry/Exit System — EES). Це централізована база даних, яка автоматично фіксуватиме усі поїздки громадян третіх країн, включно з українцями, до держав Шенгенської зони.

Нова система охоплює короткострокові поїздки — до 90 днів упродовж будь-яких 180 днів. Відтепер у паспортах більше не проставлятимуться відмітки про перетин кордону — замість цього відбуватиметься цифрова фіксація даних.

До системи вноситимуться такі відомості:

фото особи;

відбитки чотирьох пальців (для людей віком від 12 років);

інформація із закордонного паспорта;

дата та місце в’їзду і виїзду;

рішення про відмову у в’їзді, якщо таке відбувалося.

Процедура проходитиме безпосередньо на пунктах пропуску. Пасажирам автомобілів та автобусів доведеться залишати транспорт для проходження біометрії. У випадку подорожей потягом порядок може відрізнятися залежно від конкретного прикордонного переходу.

У дипломатичному представництві підкреслили, що відмова надати біометричні дані стане підставою для відмови у в’їзді на територію ЄС.

Очікується, що впровадження системи дозволить краще контролювати дотримання правил перебування іноземців у ЄС, знизити ризик використання підроблених документів та підвищити рівень безпеки у Шенгенській зоні.

Як підготуватися до нових правил

Плануйте більше часу на кордоні. Біометричні процедури можуть займати додаткові хвилини, особливо під час пікових подорожей.

Слідкуйте за станом паспорта. Пошкоджені сторінки чи нечіткі дані можуть ускладнити сканування документа.

Пам’ятайте про дітей. Для осіб від 12 років обов’язково зніматимуться відбитки пальців.

Враховуйте ліміт перебування. Система автоматично відстежуватиме дні, проведені в ЄС, тому перевищення дозволених 90 днів протягом 180 днів буде легко виявити.

Готуйтеся до цифрової перевірки. Відмова надати біометричні дані прирівнюватиметься до відмови у в’їзді.

Нагадаємо, що впровадження системи EES неодноразово відкладалось через технічні труднощі та потребу у підготовці прикордонної інфраструктури в країнах ЄС. Її впровадження є частиною ширшої програми з посилення безпеки та модернізації контролю на зовнішніх кордонах Шенгенської зони. Після введення EES планується також запуск Європейської системи авторизації подорожей (ETIAS), яка стане додатковим етапом перевірки для громадян третіх країн, що подорожують без віз.

