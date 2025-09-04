С 12 октября изменятся правила пересечения границы ЕС: что нужно знать

С середины октября украинцев ожидают новые условия пересечения внешних границ Европейского Союза. Вместо традиционных штампов в паспортах внедряется электронная биометрическая регистрация.

Посольство Украины в Польше сообщило, что с 12 октября 2025 года начнет действовать Система въезда/выезда ЕС (Entry/Exit System — EES). Это централизованная база данных, которая автоматически будет фиксировать все поездки граждан третьих стран, включая украинцев, в государства Шенгенской зоны.

Новая система охватывает краткосрочные поездки — до 90 дней в течение любых 180 дней. Отныне в паспортах больше не будут проставляться отметки о пересечении границы — вместо этого будет происходить цифровая фиксация данных.

В систему будут вноситься следующие сведения:

фото лица;

отпечатки четырех пальцев (для людей в возрасте от 12 лет);

информация из загранпаспорта;

дата и место въезда и выезда;

решение об отказе во въезде, если такое происходило.

Процедура будет проходить непосредственно на пунктах пропуска. Пассажирам автомобилей и автобусов придется оставлять транспорт для прохождения биометрии. В случае путешествий поездом порядок может отличаться в зависимости от конкретного пограничного перехода.

В дипломатическом представительстве подчеркнули, что отказ предоставить биометрические данные станет основанием для отказа во въезде на территорию ЕС.

Ожидается, что внедрение системы позволит лучше контролировать соблюдение правил пребывания иностранцев в ЕС, снизить риск использования поддельных документов и повысить уровень безопасности в Шенгенской зоне.

Как подготовиться к новым правилам

Планируйте больше времени на границе. Биометрические процедуры могут занимать дополнительные минуты, особенно во время пиковых путешествий.

Следите за состоянием паспорта. Поврежденные страницы или нечеткие данные могут затруднить сканирование документа.

Помните о детях. Для лиц от 12 лет обязательно будут сниматься отпечатки пальцев.

Учитывайте лимит пребывания. Система автоматически будет отслеживать дни, проведенные в ЕС, поэтому превышение разрешенных 90 дней в течение 180 дней будет легко обнаружить.

Готовьтесь к цифровой проверке. Отказ предоставить биометрические данные будет приравниваться к отказу во въезде.

Напомним, что внедрение системы EES неоднократно откладывалось из-за технических трудностей и потребности в подготовке пограничной инфраструктуры в странах ЕС. Ее внедрение является частью более широкой программы по усилению безопасности и модернизации контроля на внешних границах Шенгенской зоны. После введения EES планируется также запуск Европейской системы авторизации путешествий (ETIAS), которая станет дополнительным этапом проверки для граждан третьих стран, путешествующих без виз.

Фокус также сообщал, что соответствующий закон о новой системе въезда в Евросоюз принял совет ЕС, а введение системы обсуждали и готовили длительное время.

Ранее Фокус писал, из каких стран чаще всего выезжают украинские беженцы и сколько денег они принесли в бюджет Польши.