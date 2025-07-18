Совет ЕС запускает новую систему въезда в Евросоюз: чего ждать украинцам

В течение шести месяцев в ЕС будет запущена цифровая система управления въездом/выездом на границах Entry/Exit System (EES).

Related video

Соответствующий закон принял совет ЕС, а введение системы обсуждали и готовили длительное время, сообщает "Европейская правда". Законодательная база под нее была одобрена еще в 2017 году.

Новая система, которая направлена на повышение эффективности и результативности контроля на внешних границах ЕС, касается и граждан Украины.

EES будет в цифровом виде регистрировать въезды и выезды, данные по паспорту, отпечатки пальцев и изображение лиц граждан стран, не являющихся членами ЕС, путешествующих с целью краткосрочного пребывания в государстве-члене ЕС.

По словам Кааре Дибб, который председательствует в Совете ЕС, надежная защита границ является "жизненно важной" для Евросоюза.

"Новая система въезда-выезда поможет нам гарантировать, что граждане стран, не являющихся членами ЕС, путешествующие в Европу, соблюдают наши правила. Это сделает наши границы более безопасными, а пограничный контроль — эффективнее", – объяснил он.

Системой предусмотрено, что соответствующие органы, от пограничников до правоохранительных органов, будут иметь доступ к данным, позволяющим проверить личность гражданина третьей страны и информацию о том, соблюдает ли он разрешенный срок пребывания в Шенгенской зоне. Как следствие, EES значительно снизит вероятность мошенничества с идентификационными данными и превышение срока пребывания на территории Шенгенской зоны.

Entry/Exit System должна была заработать еще с 10 ноября прошлого года, однако ее внедрение перенесли по просьбе ряда государств-членов ЕС, чтобы все тщательно подготовить и избежать неконтролируемых очередей на границах.

Система EES ускорит процесс пересечения границы и упорядочит работу пропускных пунктов Фото: Getty

Что нужно знать о системе EES

EES позволит создать единую Шенгенскую базу пересечений границы вместо 29 национальных.

Туда будут вносить паспортные и биометрические данные путешествующего человека (фото и/или отпечатки пальцев).

Если человек появляется на границе с новым паспортом – система должна идентифицировать, что это тот же иностранец, только документ другой.

Поскольку база данных будет единой для всего периметра границ, то манипуляции с обходом ограничений, заменой документов должны перестать работать.

У человека, пересекающего границу впервые после введения EES или с новым документом, на границе должны снять отпечатки пальцев и/или сделать фото путешествующего для сверки этих данных.

По решению ЕС, внесение в новую систему не требуется для украинцев, получивших документ о статусе временной защиты. Причем польские или румынские пограничники должны принимать во внимание удостоверение, выданное в любом государстве Евросоюза, кроме Ирландии и Кипра – не обязательно иметь польскую или соответственно румынскую справку.

Для этих украинцев, пока ЕС сохраняет программу временной защиты, не действует ограничение в 90 дней пребывания в ЕС.

"Поскольку они будут иметь право оставаться на территории государств-членов дольше, то не будут подлежать регистрации в EES. Но они должны будут доказать, что они являются бенефициарами программы временной защиты. Если человек не может предоставить документ, подтверждающий этот факт – потребуется регистрация в EES", – цитирует "Европейская правда" чиновника из Еврокомиссии.

Ранее Фокус писал, из каких стран чаще всего выезжают украинские беженцы и сколько денег они принесли в бюджет Польши.