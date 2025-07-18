Рада ЄС запускає нову систему в'їзду до Євросоюзу: чого чекати українцям

Протягом шести місяців у ЄС буде запущено цифрову систему управління в'їздом/виїздом на кордонах Entry/Exit System (EES).

Related video

Відповідний закон ухвалила рада ЄС, а запровадження системи обговорювали та готували тривалий час, повідомляє "Європейська правда". Законодавча база під неї була схвалена ще 2017 року.

Нова система, яка спрямована на підвищення ефективності та результативності контролю на зовнішніх кордонах ЄС, стосується і громадян України.

EES буде в цифровому вигляді реєструвати в'їзди і виїзди, дані за паспортом, відбитки пальців і зображення осіб громадян країн, які не є членами ЄС, які подорожують з метою короткострокового перебування в державі-члені ЄС.

За словами Кааре Дібб, який головує в Раді ЄС, надійний захист кордонів є "життєво важливим" для Євросоюзу.

"Нова система в'їзду-виїзду допоможе нам гарантувати, що громадяни країн, які не є членами ЄС, які подорожують до Європи, дотримуються наших правил. Це зробить наші кордони безпечнішими, а прикордонний контроль — ефективнішим", — пояснив він.

Системою передбачено, що відповідні органи, від прикордонників до правоохоронних органів, матимуть доступ до даних, які дають змогу перевірити особу громадянина третьої країни та інформацію про те, чи дотримується він дозволеного терміну перебування в Шенгенській зоні. Як наслідок, EES значно знизить імовірність шахрайства з ідентифікаційними даними та перевищення терміну перебування на території Шенгенської зони.

Entry/Exit System мала запрацювати ще з 10 листопада минулого року, однак її впровадження перенесли на прохання низки держав-членів ЄС, щоб усе ретельно підготувати й уникнути неконтрольованих черг на кордонах.

Система EES прискорить процес перетину кордону та впорядкує роботу пропускних пунктів Фото: Getty

Що потрібно знати про систему EES

EES дасть змогу створити єдину Шенгенську базу перетинів кордону замість 29 національних.

Туди вноситимуть паспортні та біометричні дані людини, яка подорожує (фото та/або відбитки пальців).

Якщо людина з'являється на кордоні з новим паспортом — система має ідентифікувати, що це той самий іноземець, тільки документ інший.

Оскільки база даних буде єдиною для всього периметра кордонів, то маніпуляції з обходом обмежень, заміною документів мають перестати працювати.

У людини, яка перетинає кордон уперше після запровадження EES або з новим документом, на кордоні мають зняти відбитки пальців та/або зробити фото подорожуючого для звірки цих даних.

За рішенням ЄС, внесення до нової системи не потрібне для українців, які отримали документ про статус тимчасового захисту. Причому польські або румунські прикордонники мають брати до уваги посвідчення, видане в будь-якій державі Євросоюзу, крім Ірландії та Кіпру — не обов'язково мати польську або відповідно румунську довідку.

Для цих українців, поки ЄС зберігає програму тимчасового захисту, не діє обмеження в 90 днів перебування в ЄС.

"Оскільки вони матимуть право залишатися на території держав-членів довше, то не підлягатимуть реєстрації в EES. Але вони повинні будуть довести, що вони є бенефіціарами програми тимчасового захисту. Якщо людина не може надати документ, що підтверджує цей факт — буде потрібна реєстрація в EES", — цитує "Європейська правда" чиновника з Єврокомісії.

Раніше Фокус писав, з яких країн найчастіше виїжджають українські біженці і скільки грошей вони принесли до бюджету Польщі.