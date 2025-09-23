Польща буде захищатися від БПЛА лазерами: як працює новітня система SkanDron (фото)

Польські інженери створили передову лазерну систему виявлення SkanDron, призначену для відстеження та знищення навіть найменших дронів на малих висотах.

Система SkanDron була розроблена минулого року консорціумом на чолі з Військовим технологічним університетом у Варшаві. Наразі вона вже готова до розгортання, пише TPV World.

Візуалізація системи SkanDron Фото: Національний центр досліджень та розробок Польщі

Повідомляється, що SkanDron може виявляти ворожі дрони розміром з невеликий ноутбук на відстані до 850 метрів. Більші або повільніші безпілотники лазерна система "бачить" з відстані кількох кілометрів.

Цілі виявлені системою SkanDron Фото: Національний центр досліджень та розробок Польщі

Як пояснюють у виданні, лазерний сканер контролює небо на 120-градусів, ідентифікуючи БПЛА та передаючи дані про їх місцеперебування в режимі реального часу на оптико-електронні камери, які беруть на себе відстеження.

Розробники стверджують, що SkanDron інтегрується з будь-якою системою нейтралізації дронів. На відміну від звичайних радіолокаційних систем, лазерний детектор має високу стійкість до перешкод.

Рішення планують використовувати для захисту критичної інфраструктури, такої як мости, дамби та урядові будівлі. Інженери також працюють над більш просунутою версією SkanDron, яка забезпечуватиме мобільне 360-градусне сканування.

