Польша будет защищаться от БПЛА лазерами: как работает новейшая система SkanDron (фото)

Польские инженеры создали передовую лазерную систему обнаружения SkanDron, предназначенную для отслеживания и уничтожения даже самых маленьких дронов на малых высотах.

Система SkanDron была разработана в прошлом году консорциумом во главе с Военным технологическим университетом в Варшаве. Сейчас она уже готова к развертыванию, пишет TPV World.

Визуализация системы SkanDron Фото: Національний центр досліджень та розробок Польщі

Сообщается, что SkanDron может обнаруживать вражеские дроны размером с небольшой ноутбук на расстоянии до 850 метров. Более крупные или медленные беспилотники лазерная система "видит" с расстояния нескольких километров.

Цели обнаружены системой SkanDron Фото: Національний центр досліджень та розробок Польщі

Как объясняют в издании, лазерный сканер контролирует небо на 120-градусов, идентифицируя БПЛА и передавая данные об их местонахождении в режиме реального времени на оптико-электронные камеры, которые берут на себя отслеживание.

Разработчики утверждают, что SkanDron интегрируется с любой системой нейтрализации дронов. В отличие от обычных радиолокационных систем, лазерный детектор обладает высокой устойчивостью к помехам.

Решение планируют использовать для защиты критической инфраструктуры, такой как мосты, дамбы и правительственные здания. Инженеры также работают над более продвинутой версией SkanDron, которая будет обеспечивать мобильное 360-градусное сканирование.

Напомним, чешская компания LPP представила на выставке DSEI UK 2025 в Лондоне свой новый дрон JWI-4000, предназначенный для перехвата и уничтожения БПЛА.

Фокус также сообщал, что украинская компания Amazing Drones разрабатывает автономный БПЛА-перехватчик, который сам находит вражеские дроны в небе.