Сам находит дроны в небе: ПВО Украины пополнит автономный БПЛА-перехватчик

Украинская компания Amazing Drones разрабатывает полностью автоматизированный зенитно-дроновой комплекс для перехвата вражеских беспилотников.

Сбивание БПЛА с помощью зенитных дронов требует особых навыков и опыта пилотов. В свою очередь недорогой дрон-перехватчик, работающий в автономном режиме, позволит уменьшить нагрузку на оператора, рассказал директор и основатель Amazing Drones Максим Клименко изданию УНИАН.

"Войны будущего — это войны дронов. Поэтому мы работаем над автономными дронами-перехватчиками", — сказал он.

Компания уже разработала борт, который способен сам взлетать, набирать высоту, находить цель и двигаться к ней на скорости до 300 километров в час. Это все стало возможно благодаря собственному "софту" Amazing Drones и интеграции с радарами.

Кроме того, разработчики создали систему целеуказания и помощи оператору, которая указывает, где именно в небе находится вражеский беспилотник. Сейчас команда работает над программным обеспечением и наземными станциями для своего перехватчика.

По словам Максима Клименко, для окончания проекта в короткие сроки нужно дополнительное финансирование. Сейчас компания является номинантом нескольких грантов от украинского оборонного кластера Brave1.

Напомним, заместитель руководителя ОП Павел Палиса заявил, что Украина уже имеет дроны-перехватчики, способные бороться с реактивными "Шахедами".

Фокус также сообщал, что компания MARSS разработала новейший дрон-перехватчик Interceptor MR, который сбивает вражеские беспилотники тараном.