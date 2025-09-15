"Есть уже подтвержденные поражения": в Украине показали новый БПЛА "Павук Допхіна" (видео)

Украинская компания OMNITECH и инженеры 3 ОШБр разработали БПЛА-ретранслятор "Павук Допхіна", способный увеличить дальность поражения обычных FPV-дронов до более 60 километров.

Related video

"Павук Допхіна" стал первым БПЛА-ретранслятором, кодифицированным и допущенным к использованию в Силах обороны Украины. Возможности дрона раскрыл руководитель OMNITECH Константин Минаков порталу "Мілитарный".

БПЛА-ретранслятор "Павук Допхіна"

Как объясняет глава компании, сегодня ни один FPV-дрон не совершает полеты без ретрансляции, ведь из-за рельефа местности операторы теряют радиогоризонт. "Павук Допхіна" создан, чтобы предотвращать это, обеспечивая качественную связь для дронов. Аппарат получил свое название в честь павшего собрата разработчиков, который внес большой вклад в развитие FPV-дронов как в бригаде, так и по всей линии фронта.

Константин Минаков отметил, что "Павук Допхіна" — это не просто носитель ретранслятора. Все компоненты, которые осуществляют ретрансляцию сигнала, встроены в корпус дрона. По его словам, это надежнее, чем ретрансляторы, установленные на универсальные дроны.

"Это всегда компромисс. Антенны и модули находятся близко друг к другу, они начинают мешать, ухудшается качество сигнала. И ты всегда вынужден балансировать: можешь ли ты использовать самую качественную антенну с лучшим усилением, или тебе нужно уменьшить ее, имея определенные ограничения той платформы, которые ты используешь", — сказал руководитель OMNITECH об универсальных платформах.

В свою очередь "Павук Допхіна" не имеет таких ограничений. Его антенны и остальные компоненты разнесены, поэтому не мешают друг другу. БПЛА использует лучшие антенны с усилением, которые обеспечивают высокую дальность связи, а также всегда "смотрят" куда нужно. Оператор сам определяет их угол наклона.

Важно

У Украины появились дроны-перехватчики, способные сбивать реактивные "Шахеды" (видео)

Кроме того, дрон оснастили системами оптической стабилизации с элементами искусственного интеллекта. БПЛА использует видео со встроенного компьютера, автоматически стабилизируя без каких-либо команд со стороны оператора. Ретранслировать сигнал можно как для БПЛА, так и для наземных роботизированных комплексов (НРК).

Характеристики ретранслятора зависят от конкретных потребностей военных. Оборудование можно адаптировать под различные условия. Более того, компания сотрудничает с производителями особых ретрансляторов для отдельных видов БПЛА, интегрируя их компоненты в свой дрон.

"Есть уже подтвержденные поражения на расстоянии более 60 километров, что в принципе является очень хорошим показателем для передачи аналогового видеосигнала и передачи такого видеосигнала", — рассказал Константин Минаков.

Комплекс "Павук Допхіна" включает в себя:

три БПЛА "Павук Допхіна";

дополнительные аккумуляторы;

две наземные станции (для управления FPV и управления ретранслятором);

дополнительный набор ремонтных запчастей.

Напомним, украинская компания TAF Industries запускает в массовое производство новый беспилотный авиационный комплекс "Колибри 13" FR1, который служит ретранслятором сигнала для FPV-дронов.

Фокус также сообщал, что Вооруженные силы Российской Федерации все чаще используют в Украине ретрансляторы для увеличения дальности связи FPV-дронов.