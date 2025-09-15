"Є вже підтверджені ураження": в Україні показали новий БПЛА "Павук Допхіна" (відео)

Українська компанія OMNITECH та інженери 3 ОШБр розробили БПЛА-ретранслятор "Павук Допхіна", здатний збільшити дальність ураження звичайних FPV-дронів до понад 60 кілометрів.

Related video

"Павук Допхіна" став першим БПЛА-ретранслятором, кодифікованим та допущеним до використання у Силах оборони України. Можливості дрона розкрив керівник OMNITECH Костянтин Мінаков порталу "Мілітарний".

БПЛА-ретранслятор "Павук Допхіна"

Як пояснює глава компанії, сьогодні жоден FPV-дрон не здійснює польоти без ретрансляції, адже через рельєф місцевості оператори втрачають радіогоризонт. "Павук Допхіна" створений, щоб запобігати цьому, забезпечуючи якісний зв'язок для дронів. Апарат отримав свою назву на честь полеглого побратима розробників, який зробив великий внесок в розвиток FPV-дронів як в бригаді, так і по всій лінії фронту.

Костянтин Мінаков наголосив, що "Павук Допхіна" — це не просто носій ретранслятора. Всі компоненти, які здійснюють ретрансляцію сигналу, вбудовані в корпус дрона. За його словами, це надійніше, ніж ретранслятори, встановлені на універсальні дрони.

"Це завжди компроміс. Антени і модулі знаходяться близько один до одного, вони починають заважати, погіршується якість сигналу. І ти завжди вимушений балансувати: чи можеш ти використовувати найякіснішу антену з кращим посиленням, чи тобі потрібно зменшити її, маючи певні обмеження тієї платформи, які ти використовуєш", — сказав керівник OMNITECH про універсальні платформи.

Своєю чергою "Павук Допхіна" не має таких обмежень. Його антени та решта компонентів рознесені, тож не заважають один одному. БПЛА використовує найкращі антени з підсиленням, що забезпечують високу дальність зв’язку, а також завжди "дивляться" куди потрібно. Оператор сам визначає їхній кут нахилу.

Важливо

В України з'явилися дрони-перехоплювачі, здатні збивати реактивні "Шахеди" (відео)

Окрім того, дрон оснастили системами оптичної стабілізації з елементами штучного інтелекту. БПЛА використовує відео з вбудованого комп’ютера, автоматично стабілізуючи без будь-яких команд з боку оператора. Ретранслювати сигнал можна як для БПЛА, так і для наземних роботизованих комплексів (НРК).

Характеристики ретранслятора залежать від конкретних потреб військових. Обладнання можна адаптувати під різні умови. Ба більше, компанія співпрацює з виробниками особливих ретрансляторів для окремих видів БПЛА, інтегруючи їх компоненти у свій дрон.

"Є вже підтверджені ураження на відстані більше 60 кілометрів, що в принципі є дуже гарним показником для передачі аналогового відеосигналу і передачі такого відеосигналу", — розповів Костянтин Мінаков.

Комплекс "Павук Допхіна" включає:

три БПЛА "Павук Допхіна";

додаткові акумулятори;

дві наземні станції (для керування FPV та керування ретранслятором);

додатковий набір ремонтних запчастин.

Нагадаємо, українська компанія TAF Industries запускає у масове виробництво новий безпілотний авіаційний комплекс "Колібрі 13" FR1, який служить ретранслятором сигналу для FPV-дронів.

Фокус також повідомляв, що Збройні сили Російської Федерації дедалі частіше використовують в Україні ретранслятори для збільшення дальності зв'язку FPV-дронів.