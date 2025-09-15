У Украины появились дроны-перехватчики, способные сбивать реактивные "Шахеды" (видео)

Украина уже имеет дроны-перехватчики, способные бороться с российскими "Шахедами", оснащенными реактивными двигателями.

Сейчас Силы обороны Украины пытаются выстроить оптимальную систему защиты неба, которая позволит эффективно справляться с массированными атаками "Шахедов". Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса в комментарии Новости.LIVE на конференции YES-2025.

Павел Палиса рассказал об украинских БПЛА-перехватчиках

Отвечая на вопрос об эффективности поражения "Шахедов" с помощью FPV-дронов, он отметил, что это зависит от ряда факторов, таких как модель перехватчика, обученность экипажа и погодные условия.

Поскольку РФ начала применять реактивные "Шахеды" возникла потребность в дронах-перехватчиках, способных их догнать. По словам Павла Палисы, в Украине уже есть такие разработки.

"Враг развивается и мы на месте не стоим. У нас другого варианта нет", — сказал заместитель руководителя ОП.

Напомним, украинский специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов считает, что реактивные "Шахеды" стали ответом врага на успех украинских зенитных дронов-перехватчиков. Враг уже применяет эти дроны для ударов по объектам гражданской и коммунальной инфраструктуры.

Фокус также сообщал, что одесское конструкторское бюро "Технари" заявило о разработке собственного многоразового реактивного дрона-перехватчика "Мангуст", способного сбивать "Шахеды".