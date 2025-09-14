Мобильная сеть и интернет будут работать хуже: Генштаб ВСУ назвал способ борьбы с "Шахедами"

Российские беспилотники могут получать доступ к интернету, затем их операторы корректируют полеты. Генштаб ВСУ признал проблему и допустил ограничение 4G или 5G-интернета при воздушных атаках.

Related video

В Украине возможно ухудшение качества мобильной связи при массированных атаках "Шахедами". Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов телеканалу "Новини.LIVE".

По словам военного, речь идет не о полном отключении мобильной связи, а лишь о возможном ограничении ее качества в отдельных регионах.

"То есть ограничение 4G или 5G, если такая технология будет применена. Чтобы модели, которые противник использует на беспилотных аппаратах, не смогли получать доступ к интернету", — пояснил он.

Гнатов считает, что такие меры усложнят россиянам процесс использование украинской инфраструктуры сети для управления БПЛА и сбора разведданных.

Источники "Суспільного" в Генштабе ВСУ уже говорили, что военное командование не исключает отключения мобильной сети и замедления интернета при воздушных тревогах.

Конкретные шаги зависят от типов запускаемых по Украине беспилотников. Если у дронов нет камер наблюдения, скорость интернета в этом случае не нужна.

Напомним, в Верховное Раде также обещали рассмотреть имеющиеся технические возможности, чтобы можно был блокировать мобильную связь во время атак ВС РФ.

Эксперт по радиоэлектронной борьбе Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" сообщал, что российские дроны подключаются к украинским мобильным сетям с помощью SIM-карт и таким образом их пилоты корректируют полеты.