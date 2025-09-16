Сам знаходить дрони в небі: ППО України поповнить автономний БПЛА-перехоплювач

Українська компанія Amazing Drones розробляє повністю автоматизований зенітно-дроновий комплекс для перехоплення ворожих безпілотників.

Збиття БПЛА за допомогою зенітних дронів потребує особливих навичок і досвіду пілотів. Своєю чергою недорогий дрон-перехоплювач, що працює а автономному режимі, дозволить зменшити навантаження на оператора, розповів директор та засновник Amazing Drones Максим Клименко виданню УНІАН.

"Війни майбутнього — це війни дронів. Тому ми працюємо над автономними дронами-перехоплювачами", — сказав він.

Компанія вже розробила борт, який здатен сам злітати, набирати висоту, знаходити ціль та рухатися до неї на швидкості до 300 кілометрів на годину. Це все стало можливо завдяки власному "софту" Amazing Drones та інтеграції з радарами.

Окрім того, розробники створили систему цілевказання і допомоги оператору, яка вказує, де саме в небі знаходиться ворожий безпілотник. Зараз команда працює над програмним забезпеченням і наземними станціями для свого перехоплювача.

За словами Максима Клименка, для закінчення проєкту в короткі строки потрібно додаткове фінансування. Наразі компанія є номінантом кількох грантів від українського оборонного кластера Brave1.

Нагадаємо, заступник керівника ОП Павло Паліса заявив, що Україна вже має дрони-перехоплювачі, здатні боротися з реактивними "Шахедами".

Фокус також повідомляв, що компанія MARSS розробила новітній дрон-перехоплювач Interceptor MR, який збиває ворожі безпілотники тараном.