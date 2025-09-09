Дешева заміна ракет: зенітний БПЛА без вибухівки збиває ворожі дрони тараном (фото)

Британська компанія MARSS оголосила про успішне завершення льотних випробувань свого новітнього дрона-перехоплювача Interceptor MR.

Дрон Interceptor MR був створений як дешевша альтернатива ракетам малої дальності. Його основне призначення — знищення ворожих безпілотників на відстані до 5 км, повідомляє UK Aviation News.

На відміну від звичайних дронів-перехоплювачів, Interceptor MR не несе бойової частини чи палива, що робить його безпечнішим для експлуатації як у військових, так і в цивільних умовах. За даними Defence Express, ураження цілей відбувається методом тарану.

"Методи м’якого знищення, такі як глушіння, стають дедалі менш ефективними, особливо проти загроз, що керуються через оптоволокно. Здатність Interceptor забезпечити безпечне та економічно ефективне рішення для жорсткого знищення цілого ряду цілей, від FPV до Shahed, є актуальнішою, ніж будь-коли", — сказав керуючий директор MARSS Стівен Скотт.

Характеристики дрона Interceptor MR

На сайті MARSS сказано, що Interceptor MR здатен досягати висоти до 2 км та швидкості 80 м/с. Апарата використовує штучний інтелект NiDAR Core та низку датчиків для точного виявлення, ідентифікації та знищення ворожих БПЛА.

Серед можливих мішеней Interceptor MR:

мікро/квадрокоптери, що рухаються зі швидкістю понад 60 км/год;

дрони класу I, що рухаються зі швидкістю понад 220 км/год;

дрони класу II, що рухаються швидкістю понад 320 км/год.

Перехоплювач злітає з вертикальної інтелектуальної пускової установки, підключеної до сенсорної інфраструктури NiDAR. Система виявляє ціль за допомогою вбудованого ШІ та переслідує ворога з високою маневреністю.

"Interceptor не схожий на жодну іншу систему боротьби з дронами. Його аеродинамічний дизайн у поєднанні з програмним забезпеченням на базі штучного інтелекту є першим у своєму роді, який швидко та ефективно виявляє, контролює, відстежує та знищує ворожі дрони, іноді навіть кілька разів", — наголосив Скотт.

Нагадаємо, українська компанія VARTA протестувала систему DOZOR AI, здатну знаходити ворожі безпілотники, використовуючи штучний інтелект (ШІ) та машинний зір.

Фокус також повідомляв, що українська компанія Piranha Tech представила на форумі Технологічних сил України дистанційно керовану систему РЕБ DF-3, призначену для боротьби з безпілотниками.