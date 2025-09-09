Дешевая замена ракет: зенитный БПЛА без взрывчатки сбивает вражеские дроны тараном (фото)

Британская компания MARSS объявила об успешном завершении летных испытаний своего новейшего дрона-перехватчика Interceptor MR.

Дрон Interceptor MR был создан как более дешевая альтернатива ракетам малой дальности. Его основное назначение — уничтожение вражеских беспилотников на расстоянии до 5 км, сообщает UK Aviation News.

В отличие от обычных дронов-перехватчиков, Interceptor MR не несет боевой части или топлива, что делает его более безопасным для эксплуатации как в военных, так и в гражданских условиях. По данным Defence Express, поражение целей происходит методом тарана.

Дрон Interceptor MR Фото: FlightGlobal

"Методы мягкого уничтожения, такие как глушение, становятся все менее эффективными, особенно против угроз, управляемых через оптоволокно. Способность Interceptor обеспечить безопасное и экономически эффективное решение для жесткого уничтожения целого ряда целей, от FPV до Shahed, является более актуальной, чем когда-либо", — сказал управляющий директор MARSS Стивен Скотт.

Характеристики дрона Interceptor MR

На сайте MARSS сказано, что Interceptor MR способен достигать высоты до 2 км и скорости 80 м/с. Аппарат использует искусственный интеллект NiDAR Core и ряд датчиков для точного обнаружения, идентификации и уничтожения вражеских БПЛА.

Среди возможных мишеней Interceptor MR:

микро/квадрокоптеры, движущиеся со скоростью более 60 км/ч;

дроны класса I, движущиеся со скоростью более 220 км/ч;

дроны класса II, движущиеся скоростью более 320 км/ч.

Перехватчик взлетает с вертикальной интеллектуальной пусковой установки, подключенной к сенсорной инфраструктуре NiDAR. Система обнаруживает цель с помощью встроенного ИИ и преследует врага с высокой маневренностью.

"Interceptor не похож ни на одну другую систему борьбы с дронами. Его аэродинамический дизайн в сочетании с программным обеспечением на базе искусственного интеллекта является первым в своем роде, который быстро и эффективно обнаруживает, контролирует, отслеживает и уничтожает вражеские дроны, иногда даже несколько раз", — отметил Скотт.

