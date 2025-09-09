Дешевая замена ракет: зенитный БПЛА без взрывчатки сбивает вражеские дроны тараном (фото)
Британская компания MARSS объявила об успешном завершении летных испытаний своего новейшего дрона-перехватчика Interceptor MR.
Дрон Interceptor MR был создан как более дешевая альтернатива ракетам малой дальности. Его основное назначение — уничтожение вражеских беспилотников на расстоянии до 5 км, сообщает UK Aviation News.
В отличие от обычных дронов-перехватчиков, Interceptor MR не несет боевой части или топлива, что делает его более безопасным для эксплуатации как в военных, так и в гражданских условиях. По данным Defence Express, поражение целей происходит методом тарана.
"Методы мягкого уничтожения, такие как глушение, становятся все менее эффективными, особенно против угроз, управляемых через оптоволокно. Способность Interceptor обеспечить безопасное и экономически эффективное решение для жесткого уничтожения целого ряда целей, от FPV до Shahed, является более актуальной, чем когда-либо", — сказал управляющий директор MARSS Стивен Скотт.
Характеристики дрона Interceptor MR
На сайте MARSS сказано, что Interceptor MR способен достигать высоты до 2 км и скорости 80 м/с. Аппарат использует искусственный интеллект NiDAR Core и ряд датчиков для точного обнаружения, идентификации и уничтожения вражеских БПЛА.
Среди возможных мишеней Interceptor MR:
- микро/квадрокоптеры, движущиеся со скоростью более 60 км/ч;
- дроны класса I, движущиеся со скоростью более 220 км/ч;
- дроны класса II, движущиеся скоростью более 320 км/ч.
Перехватчик взлетает с вертикальной интеллектуальной пусковой установки, подключенной к сенсорной инфраструктуре NiDAR. Система обнаруживает цель с помощью встроенного ИИ и преследует врага с высокой маневренностью.Важно
"Interceptor не похож ни на одну другую систему борьбы с дронами. Его аэродинамический дизайн в сочетании с программным обеспечением на базе искусственного интеллекта является первым в своем роде, который быстро и эффективно обнаруживает, контролирует, отслеживает и уничтожает вражеские дроны, иногда даже несколько раз", — отметил Скотт.
Напомним, украинская компания VARTA протестировала систему DOZOR AI, способную находить вражеские беспилотники, используя искусственный интеллект (ИИ) и машинное зрение.
Фокус также сообщал, что украинская компания Piranha Tech представила на форуме Технологических сил Украины дистанционно управляемую систему РЭБ DF-3, предназначенную для борьбы с беспилотниками.