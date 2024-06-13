"Воздушная дуэль": дрон ВСУ протаранил БПЛА оккупантов и уцелел (видео)

Украинский беспилотник вылетел навстречу вражескому дрону, который летел к позициям ВСУ, смог перехватить его тараном и вернуться назад.

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Украинская ударная группа "Чорний Лебідь" использует дроны, чтобы таранить российские беспилотные аппараты. Соответствующие кадры были опубликованы в Telegram-канале подразделения 13 июня.

Как отмечают военные, в последнее время в сети начали появляться видео, на которых украинские БПЛА сбивают российские разведывательные беспилотники "Орлан" и Zala быстрыми и маневренными FPV-дронами. Группа "Чорний Лебідь" также начала применять тактику активной защиты, так как на ее направлении много вражеских дронов Mavic, пытающихся атаковать пехотинцев.

"При обнаружении вражеского дрона, который летит к позиции нашей пехоты, вылетаем ему на встречу и тараном отправляем в "вечный пальот", — сообщили военные.

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В подразделении также показали кадры столкновения двух БПЛА. Военные подчеркнули, что в ходе этой операции украинский дрон не взорвался и даже смог вернуться назад.

"Воздушная дуэль", — говорится в подписи к видео.

Перехват вражеского БПЛА

Напомним 12 июня в Государственной пограничной службе Украины показали, как бойцы Одесского пограничного отряда уничтожили FPV-дроном российский БПЛА Zala. В результате удара российский дрон-разведчик потерял одного крыло и упал посреди поля.

В свою очередь Игорь Криничко, глава наблюдательного совета компании Skyassist, которая производит военные беспилотные комплексы Sirko, в комментарии Фокусу от 3 июня отметил, что попасть FPV-дроном в движущуюся цель в трехмерном пространстве очень сложно. Поэтому для уничтожения российских БПЛА FPV-дронами требуется опыт и мастерство пилотов.