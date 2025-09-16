"Будет применен в боевых действиях в Украине": в Чехии создали ИИ-перехватчик "Шахедов" (фото)

Чешская компания LPP представила на выставке DSEI UK 2025 в Лондоне свой новый дрон JWI-4000, предназначенный для перехвата и уничтожения вражеских беспилотников.

JWI-4000 представляет собой усовершенствованную систему БПЛА со складным крылом для почти вертикального взлета с дополнительным ускорителем. Особый акцент делается на возможности сбивать дроны типа "Шахед" ("Герань"), сообщает обозреватель под ником praisethesteph в X.

Дрон JWI-4000 на выставке DSEI UK 2025 на выставке DSEI UK 2025 Фото: X / @praisethesteph Дрон JWI-4000 на выставке DSEI UK 2025 на выставке DSEI UK 2025 Фото: X / @praisethesteph

Среди заявленных преимуществ БПЛА — высокая скорость, компактные размеры, усовершенствованные датчики, мощная двигательная установка, встроенный искусственный интеллект (ИИ) и наличие осколочной боевой части направленного выстрела (DFW).

Дрон JWI-4000 Фото: X / @praisethesteph Двигатель JWI-4000 Фото: X / @praisethesteph

По данным производителя, дрон JWI-4000 разработан для работы и интеграции с существующими системами ПВО, включая специализированные радиолокационные станции (РЛС). Беспилотник способен в течение 20 минут летать на высоте до 4000 м, разгоняясь до 300 км/ч благодаря электрическому двигателю с канальным вентилятором.

JWI-4000 уничтожает вражеские БПЛА с помощью осколочной боевой части весом 1,5 кг. ИИ позволяет ему полностью автономно искать и уничтожать цели, а также работать под действием вражеских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Как и MTS, сотни которых уже производятся и поставляются в Украину, JWI-4000, вероятно, уже был или вскоре будет применен в боевых действиях в Украине.", — считает обозреватель.

Напомним, ранее LPP Holding передала Украине сотни беспилотников линейки MTS, которыми управляет искусственный интеллект. Речь идет о трех моделях: MTS05, MTS25 и MTS40.

Фокус также сообщал, что украинская компания VARTA протестировала систему DOZOR AI, способную находить вражеские дроны, используя ИИ и машинное зрение.