Украине передали сотни дронов с ИИ: несут 12 кг взрывчатки и не боятся РЭБ (видео)

Чешская компания LPP Holding передала Украине сотни беспилотников линейки MTS, которые управляются искусственным интеллектом.

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Об этом 28 мая на выставке IDET совладелец компании Радим Петраш сообщил изданию ČTK.

По его словам, осенью 2024 года LPP Holding начала поставлять Силам обороны Украины дроны, которые не принимают и не передают никаких сигналов. Благодаря этому на них не влияют средства радиоэлектронной борьбы.

Оператор сначала планирует и загружает миссию в беспилотник, после чего искусственный интеллект летит по маршруту, используя встроенную систему навигации. Он сравнивает изображение с камеры с картой и так оценивает местоположение без доступа к спутникам.

"Таким образом, в сложной обстановке, где не работает GPS, дрон не потеряется и сможет выполнить миссию", — прокомментировал Радим Петраш.

Он говорит, что украинские военные дали весьма положительные отзывы об MTS. Чешская армия также проявила интерес к беспилотникам.

"Они говорят: мы первые, кто доказал, что нечто вроде визуальной навигации может работать", — сказал совладелец компании.

LPP Holding разработала три модели БПЛА с искусственным интеллектом. MTS05 — самый маленький беспилотник весом в 5,5 кг, рассчитанный на дальность полета в 40 км. Он может нести до 2 кг полезной нагрузки и разгоняться до 160 км/ч.

Более крупный MTS25 с двигателем внутреннего сгорания может преодолеть до 750 кг с 6-килограммовой боеголовкой. Самая крупная модель — MTS40 с еще более мощной силовой установкой может нести боевую часть весом до 12 килограммов на расстояние в 1000 км, в теории подходит для ударов по территории России.

LPP Holding производит около сотни беспилотников в месяц и стремится собирать по 20 дронов в день.

"Мы обеспечиваем полный процесс производства системы MTS на собственных мощностях, то есть программирование электроники, сборка всего дрона, разработка атакующих головок, разработка приложений и программного обеспечения — это наша работа", — заявил Петраш.

Ранее Чехия передала ВСУ наземные дроны Trail-Blazer. Колесные платформы выдерживают груз весом в 230 кг. С их помощью бойцы 1-й отдельной танковой Северской бригады могут эвакуировать раненных.

Писали также, что в Чехии производят для Украины дроны Leleka-LR и "Булава". Они помогают воинам находить и уничтожать дорогую российскую технику.