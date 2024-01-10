Спасают жизни солдат на передовой: Чехия передала ВСУ наземные дроны Trail-Blazer (фото)

Восемь наземных колесных платформ, каждая из которых везет груз, весом в 230 кг, получили бойцы 1-й отдельной танковой Северской бригады ВСУ.

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Чешская компания-разработчик техники Isolit-Bravo передала украинским военным наземную колесную платформу для транспортировки раненых UGV Trail-Blazer. Об этом сообщило чешское медиа Hospodářské noviny во вторник, 9 января.

По информации СМИ, чешская компания поставляет наземные беспилотники украинским войскам на передовой для логистической поддержки операций и эвакуации раненых. Trail-Blazers доставляются непосредственно в войска, чтобы избежать бюрократии и возможных задержек. Наземные колесные платформы уже используются солдатами 1-й отдельной танковой Северской бригады ВСУ. В общей сложности компания Isolit-Bravo уже бесплатно поставила в Украину восемь беспилотников Trail-Blazer, еще четыре готовы к отправке.

Наземный беспилотник Trailblazer 2.0 это колесный беспилотный автомобиль, разработанный компанией Isolit Bravo и представленный на выставке IDET 2023. Дрон предназначен для транспортировки материалов и раненых. Одна единица техники производится и собирается в течении 2-3 недель.

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По словам дизайнера Филипа Чалупника, автомобиль размером примерно с картинг, но управляемый дистанционно и работающий на электродвигателе, идеально подходит для помощи солдатам на передовой. Беспилотник бесшумный и имеет минимальную тепловую сигнатуру.

Колесную беспилотную платформу можно использовать и для подвоза необходимых военным грузов Фото: Isolit-Bravo

Технические характеристики UGV Trail-Blazer:

снаряженная масса — 300 кг;

грузоподъемность — 230 кг;

длина — 2300 мм:

ширина — 1000 мм;

высота погрузочной площадки — 580 мм;

мощность электродвигателя — 300 Вт;

аккумулятор — Pb 12V, 2x 95 Ah;

автономность — от 5 до 7 часов;

макс. скорость движения — 4-8 км/ч.

Наземный беспилотник с ДУ может перевозить на себе нагрузку, весом в 230 кг Фото: Isolit-Bravo

Напомним, в ноябре мы писали о том, что ВСУ вооружили новейшими дронами "Мангал". Этот дрон объединяет в себе черты камикадзе, разведчика, минера и способность подвозить боекомплекты. Разработку дрона начали с наземного дрона "Сирко", но следующая модификация "Мангала" стала меньше по размерам и более усовершенствованной.

А в сентябре стало известно о том, что в Виннице создали наземный дрон, "неуязвимый" для мин. Беспилотник оснастили шинами низкого давления, которые не провоцируют взрыв, даже если он наезжает на мину.