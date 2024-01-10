Рятують життя солдатів на передовій: Чехія передала ЗСУ наземні дрони Trail-Blazer (фото)

Вісім наземних колісних платформ, кожна з яких везе вантаж вагою 230 кг, отримали бійці 1-ї окремої танкової Сіверської бригади ЗСУ.

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Чеська компанія-розробник техніки Isolit-Bravo передала українським військовим наземну колісну платформу для транспортування поранених UGV Trail-Blazer. Про це повідомило чеське медіа Hospodářské noviny у вівторок, 9 січня.

За інформацією ЗМІ, чеська компанія постачає наземні безпілотники українським військам на передовій для логістичної підтримки операцій та евакуації поранених. Trail-Blazers доставляються безпосередньо у війська, щоб уникнути бюрократії та можливих затримок. Наземні колісні платформи вже використовуються солдатами 1-ї окремої танкової Сіверської бригади ЗСУ. Загалом компанія Isolit-Bravo вже безкоштовно поставила в Україну вісім безпілотників Trail-Blazer, ще чотири готові до відправлення.

Наземний безпілотник Trailblazer 2.0 — це колісний безпілотний автомобіль, розроблений компанією Isolit Bravo і представлений на виставці IDET 2023. Дрон призначений для транспортування матеріалів і поранених. Одну одиницю техніки виробляють і збирають протягом 2-3 тижнів.

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За словами дизайнера Філіпа Чалупника, автомобіль розміром приблизно з картинг, але керований дистанційно і працюючий на електродвигуні, ідеально підходить для допомоги солдатам на передовій. Безпілотник безшумний і має мінімальну теплову сигнатуру.

Колісну безпілотну платформу можна використовувати і для підвезення необхідних військовим вантажів Фото: Isolit-Bravo

Технічні характеристики UGV Trail-Blazer:

споряджена маса — 300 кг;

вантажопідйомність — 230 кг;

довжина — 2300 мм:

ширина — 1000 мм;

висота навантажувального майданчика — 580 мм;

потужність електродвигуна — 300 Вт;

акумулятор — Pb 12V, 2x 95 Ah;

автономність — від 5 до 7 годин;

макс. швидкість руху — 4-8 км/год.

Наземний безпілотник із ДУ може перевозити на собі навантаження вагою 230 кг Фото: Isolit-Bravo

Нагадаємо, в листопаді ми писали про те, що ЗСУ озброїли новітніми дронами "Мангал". Цей дрон поєднує в собі риси камікадзе, розвідника, мінера і здатність підвозити боєкомплекти. Розробку дрона почали з наземного дрона "Сірко", але наступна модифікація "Мангала" стала меншою за розмірами та вдосконаленішою.

А у вересні стало відомо про те, що у Вінниці створили наземний дрон, "невразливий" для мін. Безпілотник оснастили шинами низького тиску, які не провокують вибух, навіть якщо він наїжджає на міну.