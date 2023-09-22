У Вінниці створили наземний дрон, "невразливий" для мін: як допоможе українцям (відео)

Безпілотник оснастили шинами низького тиску, які не провокують вибух, навіть якщо він наїжджає на міну.

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Компанія Frendt представила на агропромисловій виставці у Вінниці надлегкий безпілотник-міношукач, який не підривається, наїжджаючи на боєприпас. Про це засновник підприємства Віталій Шуберанський повідомив у коментарі медіа ШоТам.

Він звернув увагу на те, що його дистанційно керований робот за годину може просканувати територію площею в 10 тисяч квадратних метрів на присутність там мін. У той час як середня продуктивність людини при розмінуванні — 25 кв. м на день.

"На машину можна встановити будь-які детектори, чи то металошукачі, чи радари. Система дистанційно передає дані до офісу, прив'язуючи до GPS-координат і ми маємо карту небезпечних предметів, яку використовують сапери, і їм набагато простіше підходити до кожної ділянки і проводити розмінування", — пояснив Віталій Шуберанський.

А в коментарі медіа спеціалізованій біржі сільгосптехніки Traktorist.ua засновник Frendt розповів про те, як розробники створювали безпілотний міношукач.

"Спочатку ми зробили концепцію трактора на дистанційному управлінні, але потім зрозуміли, що коли ми знаходимо небезпечний предмет, трактор автоматично зупиняється і комусь потрібно йти провести розмінування для того, щоб машина могла рухатися далі. Ця концепція не підходить, тому що в нас завжди люди читають інструкцію після того, коли щось сталося. І можна реально отримати великі матеріальні втрати", — поділився він.

Віталій Шуберанський зазначив, що через це було придумано надлегкий засіб для дистанційного зондування землі. Він оснащений шинами низького тиску і коли наїжджає на вибухонебезпечний предмет, детонація не відбувається і машина їде далі, передаючи інформацію про ділянку на якій було виявлено небезпеку.

Безпілотний робот за годину може просканувати територію, площею в 10 тисяч квадратних метрів Фото: Traktorist.ua

Нагадаємо, у Харківській області місцевий фермер розмінував поля за допомогою обладнаного тепловізором квадрокоптера Autel EVO II. За словами Геннадія, у його володінні перебуває близько 500 гектарів полів для вирощування пшениці, і обстежити всю територію вручну займе величезну кількість часу і сил ДСНС. Тому для розв'язання проблеми довелося залучити власний дрон.

А дещо раніше ми писали про те, що унікальний робот-мінер допомагає військовим знешкодити міни та бомби. Це чотиригусенична платформа з поворотним маніпулятором на передній частині. Вона може нести різні види обладнання для дистанційного контролю над вибухонебезпечними предметами, як-от кусачки для дротів, запальнички або водяні гармати.