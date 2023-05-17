Фермер за допомогою дрона шукає міни на полях: як йому це вдається (відео)
Квадрокоптер Autel EVO II обладнаний тепловізором допомагає чоловікові знаходити боєприпаси.
У селі Леб'яжому, що на Харківщині, місцевий фермер Геннадій Гончаров взяв у свої руки вирішення проблеми із замінованими полями після того, як з області вибили російських окупантів, повідомляє Суспільне Харків. Для цього він придбав сучасний дрон Autel EVO II, обладнаний тепловізором. Це не дешеве задоволення – ціна квадрокоптера стартує із 70 тисяч гривень без урахування додаткового обладнання.
За словами Геннадія, у його володінні знаходиться близько 500 гектарів полів для вирощування пшениці, і обстежити всю територію вручну займе величезну кількість часу та сил ДСНС. Тож для вирішення проблеми довелося задіяти власний дрон.
Керувати квадрокоптером фермер навчився сам, використовуючи посібники та відеоуроки з інтернету. Геннадій стверджує, що тепловізор допомагає йому побачити всі неприродні елементи в землі.
Гончаров каже, що краще шукати небезпечні предмети за допомогою дрона і потім повідомляти ДСНС, ніж самому вручну намагатися їх підбирати, адже через таку необережність в області вже загинули двоє його колег-фермерів.
У свою чергу, начальник частини Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування Ігор Овчарук каже, що сапери щодня отримують від місцевих жителів від 20 до 50 заявок.
Раніше Фокус розповідав, що унікальний робот-мінер допоможе військовим знешкодити міни та бомби.