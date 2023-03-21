Інженери розробляють унікального робота-мінера: чим він допоможе військовим

Протягом наступних п'яти років армія США отримає 400 високотехнологічних роботів для розмінування.

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ВМС США уклали контракт із компанією QinetiQ North America на постачання унікальних безпілотних наземних транспортних засобів (БНТЗ) для знешкодження бомб і мін, повідомляє Military Aerospace Electronics. Роботи MK2 MTRS будуть засновані на моделі Talon, яка вже успішно застосовувалася в Іраку й Афганістані.

Talon — це чотиригусенична платформа з поворотним маніпулятором на передній частині. Вона може нести різні види обладнання для дистанційного контролю за вибухонебезпечними предметами, такі як кусачки для дротів, запальнички або водяні гармати. Talon може працювати як у режимі дистанційного керування оператором, так і в режимі автономного виконання завдань.

Нова версія БНТЗ під назвою MK2 MTRS (Medium Robotic Vehicle System) матиме вищу швидкість, потужність і прохідність, а також нові можливості для зв'язку та навігації. MTRS призначені для виконання широкого спектру завдань: від знешкодження саморобних вибухових пристроїв (СВП) до транспортування вантажів і надання першої допомоги.

Контракт із ВМС США становить 90 мільйонів доларів і передбачає постачання 400 одиниць MTRS протягом п'яти років.

БНТЗ у вигляді роботів-мінерів — не єдиний вид роботів, який використовують в армії. Існують також роботи для розвідки території, підтримки вогнем і евакуації поранених. Наприклад, компанія BAE Systems розробила робот Ironclad — невеликий гусеничний пристрій, який може легко пересуватися вузькими міськими вулицями й долати складний горбистий рельєф.

Ironclad — багатофункціональна платформа, на яку можна встановити безліч видів озброєнь Фото: BAE Systems

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