Инженеры разрабатывают уникального робота-минера: чем он поможет военным

В течение следующих пяти лет армия США получит 400 высокотехнологичных роботов для разминирования.

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ВМС США заключили контракт с компанией QinetiQ North America на поставку уникальных беспилотных наземных транспортных средств (БНТС) для обезвреживания бомб и мин, сообщает Military Aerospace Electronics. Роботы MK2 MTRS будут основаны на модели Talon, которая уже успешно применялась в Ираке и Афганистане.

Talon — это четырехгусеничная платформа с поворотным манипулятором на передней части. Она может нести различные виды оборудования для дистанционного контроля над взрывоопасными предметами, такие как кусачки для проводов, зажигалки или водяные пушки. Talon может работать как в режиме дистанционного управления оператором, так и в режиме автономного выполнения задач.

Новая версия БНТС под названием MK2 MTRS (Medium Robotic Vehicle System) будет иметь более высокую скорость, мощность и проходимость, а также новые возможности для связи и навигации. MTRS предназначены для выполнения широкого спектра задач: от обезвреживания самодельных взрывных устройств (СВУ) до транспортировки грузов и оказания первой помощи.

Контракт с ВМС США составляет 90 миллионов долларов и предусматривает поставку 400 единиц MTRS в течение пяти лет.

БНТС в виде роботов-минеров не единственный вид роботов, используемых в армии. Существуют также роботы для разведки территории, поддержки огнем и эвакуации раненых. Например, компания BAE Systems разработала робота Ironclad — небольшое гусеничное устройство, которое может легко передвигаться по узким городским улицам и преодолевать сложный пересеченный рельеф.

Ironclad - многофункциональная платформа, на которую можно установить множество видов вооружений Фото: BAE Systems

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