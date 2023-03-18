Новый робот-дельфин незаметно следит за кораблями в море: как он устроен (видео)

Подводный беспилотник плавает со скоростью 16 км/ч и оснащен камерой, которая передает изображение в высоком разрешении на расстояние до 1 км.

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Таможня Дубая в Объединенных арабских эмиратах представила морского робота-патрульного, напоминающего дельфина. О такой необычной разработке рассказал сайт Arabiya News.

Custom Dolphin ("Дельфин") от компании Dubai Customs имеет небольшой обтекаемый корпус и два выдвигающихся "плавниками". Он оснащен 12-мегапиксельной 4K-камерой и роботизированной рукой, которая поворачивается под углом до 220 градусов. Оборудование позволяет роботу передавать оператору фотографии в высоком разрешении или видео в режиме онлайн.

Робот-дельфин разгоняется до 16 км/ч (8 узлов), оснащен спутниковой системой навигации GPS и управляется с помощью радиопульта Фото: alarabiya.net

Робот разгоняется до 16 км/ч (8 узлов), оснащен спутниковой системой навигации GPS и управляется с помощью радиопульта на расстоянии до 1 км. Дубайские таможенники уже используют "Дельфина" для патрулирования моря вблизи города, чтобы следить за перемещением судов перед входом в порт и замечать попытки сброса запрещенных товаров. Как заявил глава отдела инноваций в таможне Дубая Халид аль-Заруни, морской дрон недавно помог задержать нелегальную поставку в ОАЭ, но не уточнил, какую именно.

Авторы проекта Custom Dolphin

Помимо подводных, таможенники используют и другие беспилотники. Например, квадрокоптеры Smart Deterrence помогают осматривать традиционные деревянные корабли доу, где контрабандисты часто прячут незаконные грузы в переборках и скрытых отсеках. Для защиты от внешних повреждений устройство окружили круглой металлическим каркасом-клеткой. По словам Халид аль-Заруни, летательные аппараты позволяют беречь здоровье сотрудников и кинологических собак.

Дрон может быть оснащен различными сканерами и камерами высокого разрешения Фото: alarabiya.net

"Суда доу, прибывающие в бухту, могут создавать очень опасные ситуации, особенно в грузовых отсеках, ведь пол очень нестабилен, и иногда там находятся опасные токсины", — объяснил глава таможни. — "Дрон практически неподвижен, и им можно управлять с помощью GPS. Он может быть оснащен различными сканерами и камерами высокого разрешения".

Ранее писали о морских дронах Bluebottle от компании Ocius Technology, которые с начала марта служат Королевскому флоту Австралии. Они автономно плавают в море при помощи паруса, служащего также солнечной панелью для зарядки, и передают военным разведданные на ольшом расстоянии.

В ОАЭ также представили первый в мире плавающий беспилотник Hydra, напечатанный на 3D-принтере. Компания Al Seer Marine создала прототип дрона весом 350 кг, оторый будущем сможет вести разведку и наблюдение.