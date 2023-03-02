Морской беспилотник Hydra — дрон-разведчик, незаметный для противника (видео)

Надводный аппарат весом 350 кг впервые напечатали на 3D-принтере.

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Компания Al Seer Marine создала первый в мире плавающий беспилотник Hydra, полностью напечатанный на 3D-принтере. Она представила разработку на выставке NAVDEX 2023 в Объединенных арабских эмиратах, передает сайт Naval News.

Hydra — катер-"невидимка" длиной 5 м и весом 350 кг. Его изготовили с помощью 3D-печати на заводе Al Seer Marine, который считается крупнейшим в мире роботизированным предприятием для аддитивного производства. Процесс занял всего 5 дней, хотя в этот срок не входит проектирование и инженерные работы.

Представители Al Seer Marine подчеркнули, что представленная модель является лишь демонстрационным прототипом — в будущем они собираются сделать более легкий беспилотник с большим количеством деталей, хотя они также будут напечатаны на 3D-принтере. В частности, добавят мачту, электродвигатели и датчики, которые позволят использовать корабль для ведения разведки и наблюдения. Тем не менее, на выставке разработчики показали видео, на котором Hydra уже ходит по морю.

Аддитивное производство (производство методом 3D-печати, — ред.) использует программное обеспечение для автоматизированного проектирования или сканирования 3D-объектов для их последующего воспроизведения. Технология обеспечивает многочисленные преимущества в процессе производства, ускоряя создание сложных деталей. Ожидается, что новое бизнес-подразделение Al Seer Marine будет использовать новейшие технологии аддитивного производства для изготовления собственных беспилотников.

Thyssenkrupp Marine Systems вскоре построит огромный подводный беспилотник MUM (Modifiable Underwater Mothership). Согласно проекту, он весит 10 тонн и собирается из нескольких секций, напоминающих транспортные контейнеры.

В феврале в Персидском заливе показали возможности беспилотника Ocean Aero Triton, который вскоре может пополнить флот ВМС США. Он может плавать под водой и на поверхности, передавая данные военным и выполняя 90% задач по морской разведке.