Инженеры построят самый большой в мире подводный беспилотник: зачем он нужен (видео)

Морской аппарат длиной 25 м и весом 10 т складывается из разборных секций. Он предназначен для гражданских целей.

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Компания Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) начинает строить в Германии модифицируемый подводный корабль-носитель или cокращенно MUM. Как пишет издание Naval News, он станет самым большим подводным беспилотником в мире.

Немецкие инженеры планируют приступить к строительству Modifiable Underwater Mothership (MUM) ближайшим летом. Он будет примерно 25 м в длину, почти как сверхбольшого подводного беспилотника ВМС США под названием Orca XLUUV, но в 2 раза шире. Вес составляет 10 т, а общий размер соответствует 20-футовому морскому контейнеру.

Прототип оснастят силовой установкой на водородном топливе, независимой от воздуха. Она будет производить электричество номинальной мощностью 80 кВт, а для подстраховки во время пиковых нагрузок добавят литий-ионные батареи. Энергии должно хватить, чтобы приводить в движение два винта, вращающихся в противоположных направлениях, а также питать датчики и другое оборудование.

Как отмечает TKMS, новый корабль получит конструкцию "плоская рыба", которая обеспечит высокую устойчивость при всплытии. Кроме того, широкий корпус позволяет установить модульный парус для быстрого перемещения по морю. MUM предназначен для плавания на поверхности или глубокого погружения, но не для малой глубины, где можно поднять перископ.

Внутренний корпус состоит из секций, которые соответствуют размерам 3-метровых и 6-метровых грузовых контейнеров. Такая уникальная концепция позволяет разбирать подлодку для транспортировки. Кроме того, внутри поместятся беспилотники меньшего размера.

Разработчики задумали MUM как гражданский транспорт, оснащаемый различными полезными нагрузками, которые не смогут поднять другие суда. Его предлагают использовать для перевозки грузов, разведки месторождений нефти и газа, поиска полезных ископаемых на морском дне — для этого на подлодке установят бур или оборудование для сейсмической разведки. Правоохранительные органы смогут запускать аппарат для патрулирования стратегической инфраструктуры, инспекции или ремонта.

Беспилотные подводные аппараты (UUV) становятся все больше. Новейшие конструкции, представленные в США, Великобритании, Китае и других странах, в несколько раз больше, чем большинство основных моделей, уже находящихся в эксплуатации. С размером приходят большие возможности, но появляются и новые сложности, поэтому морские дроны развиваются медленнее, чем летательные аппараты.

Ранее писали, какие еще беспилотники планируют построить в ближайшем будущем. ВМС США ожидают поступления на вооружение крупных автономных подводных лодок Orca, которые смогут работать на большой глубине и устанавливать мины.