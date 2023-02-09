Інженери побудують найбільший у світі підводний безпілотник: навіщо він потрібний (відео)

Морський апарат довжиною 25 м та вагою 10 т складається з розбірних секцій. Він призначений для цивільних цілей.

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Компанія Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) починає будувати в Німеччині модифікований підводний корабель-носій або скорочено MUM. Як пише видання Naval News, він стане найбільшим підводним безпілотником у світі.

Німецькі інженери планують розпочати будівництво Modifiable Underwater Mothership (MUM) найближчим літом. Він буде приблизно 25 м у довжину, майже як надвеликого підводного безпілотника ВМС США під назвою Orca XLUUV, але вдвічі ширше. Вага становить 10 т, а загальний розмір відповідає 20-футовий морський контейнер.

Прототип оснастять силовою установкою на водневому паливі, незалежному від повітря. Вона вироблятиме електрику номінальною потужністю 80 кВт, а для підстрахування під час пікових навантажень додадуть літій-іонні батареї. Енергії повинно вистачити, щоб рухати два гвинти, що обертаються в протилежних напрямках, а також живити датчики та інше обладнання.

Як зазначає TKMS, новий корабель отримає конструкцію "плоска риба", яка забезпечить високу стійкість під час спливання. Крім того, широкий корпус дозволяє встановити модульне вітрило для швидкого переміщення морем. MUM призначений для плавання на поверхні або глибокого занурення, але не для малої глибини, де можна підняти перископ.

Внутрішній корпус складається з секцій, які відповідають розмірам 3-метрових та 6-метрових вантажних контейнерів. Така унікальна концепція дозволяє розбирати підводний човен для транспортування. Крім того, усередині помістяться безпілотники меншого розміру.

Розробники задумали MUM як цивільний транспорт, який оснащується різними корисними навантаженнями, які не зможуть підняти інші судна. Його пропонують використовувати для перевезення вантажів, розвідки родовищ нафти та газу, пошуку корисних копалин на морському дні — для цього на підводному човні встановлять бур або обладнання для сейсмічної розвідки. Правоохоронці зможуть запускати апарат для патрулювання стратегічної інфраструктури, інспекції чи ремонту.

Безпілотні підводні апарати (UUV) стають дедалі більшими. Нові конструкції, представлені в США, Великій Британії, Китаї та інших країнах, у кілька разів більше, ніж більшість основних моделей, що вже перебувають в експлуатації. З розміром приходять великі можливості, але з'являються і нові складності, тому морські дрони розвиваються повільніше, ніж літальні апарати.

Раніше писали, які ще безпілотники планують збудувати в найближчому майбутньому. ВМС США очікують надходження на озброєння великих автономних підводних човнів Orca, які зможуть працювати на великій глибині та встановлювати міни.