Orca б'є "орків": які підводні безпілотники побачимо в майбутньому (фото, відео)

Інженери розробляють автономні підводні човни для розвідки, розмінування, наведення на цілі та завдання ударів по силах противника.

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Пентагон прагне поповнити ВМС США безпілотними підводними суднами найближчими роками, і кілька великих розробок майже готові стати частиною флоту, пише defensenews.com.

Американський флот незабаром отримає Large Unmanned Underwater Vehicle (LUUV) Orca та безпілотник (MUUV) Razorback. У ВМС вважають, що автономні підводні човни мають вирішальне значення, тому що в деяких випадках вони можуть замінити собою підводні човни й надати додаткові можливості для атаки по ворожому флоту.

Відомо, що безпілотник Orca запускатиметься з пірса і використовуватиметься для тривалих місій, таких як розміщення мін. Щодо Razorback, то цей MUUV спускається на воду з навісного обладнання, яке мають у своєму розпорядженні підводні човни. Спеціальне програмне забезпечення дасть можливість керувати підводними дронами на відстані, також вони зможуть самостійно повертатися на борт тих човнів, з яких були випущені, прокоментував контрадмірал Кейсі Мотон.

[ + – ] Безпілотник Orca від Boeing Фото: naval-technology.com

ЗМІ також пише, що військово-морський флот уклав з Boeing контракти на постачання 5 прототипів Orca.

Згідно зі звітом Рахункової палати уряду, ВМС ще у 2017 році серйозно підійшли до необхідності поповнення флоту підводними автономними підкладками, і вибрали Boeing як компанію-виробника. Планувалося, що Boeing поставить першу машину до грудня 2020 року і ще 5 машин — до кінця 2022 року. Однак, за словами Мотона, завадила пандемія — порушилися ланцюжки постачання, не вистачало деталей та ключових компонентів, таких як іонно-літієві батареї, наприклад. Проте тепер, стверджує контрадмірал, випробування підводних безпілотників розпочнуться на початку 2023 року.

Компанії Leidos та L3Harris Technologies працюють над створенням безпілотника середнього розміру. Цей новий UUV зможе працювати у глибших водах та виконувати більш тривалі місії, ніж Razorback. Деталі поки що не розкриваються.

[ + – ] Середньорозмірний автономний підводний човен Razorback Фото: MC2 Dawson Roth/US Navy

Контрадмірал Дуг Перрі заявив, що флот ударних підводних човнів має 200 торпедних апаратів, і що кожен з них може бути використаний для запуску та підйому MUUV. Якщо говорити конкретніше, то це дає кожному ударному підводному човну можливість запускати власний дрон-розвідник, використовувати його для наведення на цілі.

ВМС США мають низку програм і з розробки малих безпілотних апаратів для протимінної оборони. Наприклад, в рамках програми Lionfish розробляються підводні мінічовни Remus 300 і Remus 620, створені для того, щоб замінити апарат Mk 18 Mod 1 Swordfish.

[ + – ] Безпілотник Remus 620 Фото: HII Mission Technologies

Нову версію роблять і для пристрою, відповідального за нейтралізацію мін — Barracuda. Рання версія від інженерів Raytheon Technologies передбачала зв'язок з наземним командним пунктом, а оновлена "Барракуда" буде автономним безпілотником, що ідентифікує та знешкоджує міни.

Що стосується наступального мінування, то, за словами Мотона, ВМС придбають UUV Medusa — систему, яку можна запускати з підкладки і яка служить як підводна міна. Тобто це ударний дрон-камікадзе.

Раніше ми писали про пристрій Remus 620, який оснащений засобами радіоелектронної боротьби.