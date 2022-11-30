Orca бьет "орков": какие подводные беспилотники мы увидим в будущем (фото, видео)

Инженеры разрабатывают автономные подлодки для разведки, разминирования, наведения на цели и нанесения ударов по силам противника.

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Пентагон стремится пополнить ВМС США беспилотными подводными судами в ближайшие годы, и несколько крупных разработок почти готовы стать частью флота, пишет defensenews.com.

Американский флот в скором времени получит Large Unmanned Underwater Vehicle (LUUV) Orca и беспилотник (MUUV) Razorback. В ВМС считают, что автономные подлодки имеют решающее значение, потому что в некоторых случаях они могут заменить собой подлодки и предоставить дополнительные возможности для атаки по вражескому флоту.

Известно, что беспилотник Orca будет запускаться с пирса и использоваться для длительных миссий, таких как расстановка мин. Что касается Razorback, то этот MUUV спускается на воду с навесного оборудования, которым располагают подлодки. Специальное ПО даст возможность управлять подводными дронами на расстоянии, также они смогут самостоятельно возвращаться на борт тех лодок, с которых были выпущены, прокомментировал контр-адмирал Кейси Мотон.

[ + – ] Беспилотник Orca от Boeing Фото: naval-technology.com

СМИ также пишет, что военно-морской флот заключил с Boeing контракты на поставку 5-ти прототипов Orca.

Согласно отчету Счетной палаты правительства, ВМС еще в 2017 году всерьез подошли к необходимости пополнения флота подводными автономными подложками, и выбрали Boeing в качестве компании-производителя. Планировалось, что Boeing поставит первую машину к декабрю 2020 года, и еще 5 машин — к концу 2022 года. Однако, по словам Мотона, помешала пандемия — нарушились цепочки поставок, не хватало деталей и ключевых компонентов, таких как ионно-литиевые батареи, например. Однако теперь, утверждает контр-адмирал, испытания подводных беспилотников начнутся в начале 2023 года.

Компании Leidos и L3Harris Technologies работают над созданием беспилотника среднего размера. Этот новый UUV сможет работать в более глубоких водах и выполнять более продолжительные миссии, чем Razorback. Детали пока не раскрываются.

[ + – ] Среднеразмерная автономная подлодка Razorback Фото: MC2 Dawson Roth/US Navy

Контр-адмирал Дуг Перри заявил, что флот ударных подводных лодок имеет 200 торпедных аппаратов, и что каждый из них может быть использован для запуска и подъема MUUV. Если говорить конкретнее, то это дает каждой ударной подводной лодке возможность запускать собственный дрон-разведчик, использовать его для наведения на цели.

У ВМС США есть ряд программ и по разработке малых беспилотных аппаратов для противоминной обороны. Например, в рамках программы Lionfish разрабатываются мини-подлодки Remus 300 и Remus 620, призванные заменить аппарат Mk 18 Mod 1 Swordfish.

[ + – ] Беспилотник Remus 620 Фото: HII Mission Technologies

Новую версию делают и для устройства, ответственного за нейтрализацию мин — Barracuda. Ранняя версия от инженеров Raytheon Technologies предполагала связь с наземным командным пунктом, а обновленная "Барракуда" будет автономным беспилотником, идентифицирующим и обезвреживающим мины.

Что касается наступательного минирования, то по словам Мотона, ВМС приобретут UUV Medusa, — систему, которую можно запускать с подложки и которая служит в качестве подводной мины. То есть, это ударный дрон-камикадзе.

Ранее мы писали об устройстве Remus 620, которое оснащено средствами радиоэлектронной борьбы.