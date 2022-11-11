Новый дрон может провести под водой 110 ч и проплыть 500 км: что известно о REMUS 620

Беспилотник пригодится для обнаружения подводных мин, сбора разведданных, наблюдения и радиоэлектронной борьбы.

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Компания HII Mission Technologies презентовала свою новую разработку — беспилотный подводный аппарат (UUV) модели REMUS 620, сообщает СМИ interestingengineering.com.

Беспилотник отличается временем автономной работы — до 110 ч и дальностью хода — 275 морских миль (509 км). Инженеры оснастили его мощным аккумулятором. Согласно заявлению компании, данное устройство является самым эффективным среди всех аналогичных устройств, так как способно преодолеть столь большое расстояние. Кроме батарей, UUV имеет резервные источники питания, поэтому способен продолжить миссию, даже если основная батарея села.

Предполагается, что аппарат будут использовать для обнаружения подводных мин, гидрографических исследований, разведки, наблюдения. Также его можно применять в качестве средства радиоэлектронной борьбы.

Ставка делается на военных. В компании надеются, что дрон поможет при проведении миссий ВМС и спецназа. Издание отмечает, что модульная конструкция устройства позволит легко установить дополнительную аппаратуру для разведки, РЭБ и пр.

Усовершенствованный UUV можно запускать с подлодок, военных катеров, в том числе и беспилотных, кораблей и с вертолетов, при чем не по одному, а сразу по нескольку штук. REMUS 620 способен управлять и запускать другие беспилотники, находясь при этом под водой.

Ранее мы сообщали, что в Украине создан военный дрон "Домаха". БПЛА предназначен для разведки, но может быть использован в качестве ударного дрона.

Известно также, что ВСУ скоро получат Phoenix Ghost. Военные аналитики называют эти БПЛА суперточными, поэтому они гарантированно уничтожат объекты вражеских сил.