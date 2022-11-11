Новий дрон може провести під водою 110 год і пропливти 500 км: що відомо про REMUS 620

Безпілотник стане в нагоді для виявлення підводних мін, збору розвідданих, спостереження та радіоелектронної боротьби.

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Компанія HII Mission Technologies презентувала свою нову розробку безпілотний підводний апарат (UUV) моделі REMUS 620, повідомляє ЗМІ interestingengineering.com.

Безпілотник відрізняється часом автономної роботи — до 110 год та дальністю ходу — 275 морських миль (509 км). Інженери оснастили його потужним акумулятором. Згідно із заявою компанії, цей пристрій є найефективнішим серед усіх аналогічних пристроїв, оскільки здатний подолати таку велику відстань. Крім батарей, UUV має резервні джерела живлення, тому здатний продовжити місію, навіть якщо основна батарея розрядилася.

Передбачається, що апарат використовуватимуть для виявлення підводних мін, гідрографічних досліджень, розвідки, спостереження. Також його можна застосовувати як засіб радіоелектронної боротьби.

Ставка робиться на військових. У компанії сподіваються, що дрон допоможе при проведенні місій ВМС та спецпідрозділів. Видання зазначає, що модульна конструкція пристрою дозволить легко встановити додаткову апаратуру для розвідки, РЕБ та ін.

Удосконалений UUV можна запускати з підводних човнів, військових катерів, зокрема й безпілотних, кораблів і з вертольотів, причому не по одному, а відразу по кілька штук. REMUS 620 здатний керувати та запускати інші безпілотники, перебуваючи в цей час під водою.

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