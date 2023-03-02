Морський безпілотник Hydra — дрон-розвідник, непомітний для супротивника (відео)

Надводний апарат вагою 350 кг уперше надрукували на 3D-принтері.

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Компанія Al Seer Marine створила перший у світі плаваючий безпілотник Hydra, повністю надрукований на 3D-принтері. Вона представила розробку на виставці NAVDEX 2023 в Об'єднаних арабських еміратах, повідомляє сайт Naval News.

Hydra — катер-"невидимка" довжиною 5 м і вагою 350 кг. Його виготовили за допомогою 3D-друку на заводі Al Seer Marine, який вважається найбільшим у світі роботизованим підприємством для адитивного виробництва. Процес зайняв лише 5 днів, хоча у цей термін не входить проєктування та інженерні роботи.

Представники Al Seer Marine підкреслили, що представлена модель є лише демонстраційним прототипом — у майбутньому вони збираються зробити легший безпілотник із великою кількістю деталей, хоча вони також будуть надруковані на 3D-принтері. Зокрема, додадуть щоглу, електродвигуни та датчики, які дозволять використовувати корабель для ведення розвідки та спостереження. Тим не менш, на виставці розробники показали відео, на якому Hydra вже ходить по морю.

Адитивне виробництво (виробництво методом 3D-друку — ред.) використовує програмне забезпечення для автоматизованого проєктування або сканування 3D-об'єктів для їх подальшого відтворення. Технологія забезпечує численні переваги у процесі виробництва, прискорюючи створення складних деталей. Очікується, що новий бізнес-підрозділ Al Seer Marine використовуватиме новітні технології адитивного виробництва для виготовлення власних безпілотників.

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