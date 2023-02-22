Унікальний безпілотний корабель на основі ШІ показали на навчаннях: що він уміє (відео)

Безпілотник Ocean Aero Triton може самостійно виконувати місії протягом трьох місяців

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У Перській затоці пройшли спільні навчання ВМС США та ВМС ОАЕ, в яких брали участь безліч безпілотних морських та повітряних систем. Зокрема, як пише Stars and Stripes, там уперше можна було побачити у дії унікальний безпілотний корабель Ocean Aero Triton, який хочуть поставити на постійне чергування до ВМС США.

Більше того, Пентагон разом із військовим відомством ОАЕ планує створити цілий флот подібних безпілотних кораблів із сотні суден та розмістити їх на Близькому Сході. Вісімдесят кораблів належатимуть регіональним союзникам. Автономні морські системи на основі ШІ можуть працювати протягом тривалих відрізків часу самостійно і збирати інформацію про кораблі, що проходять.

[ + – ] Ocean Aero Triton може самостійно виконувати місії протягом трьох місяців Фото: Ocean Aero Triton

Дрон Ocean Aero Triton: що про нього відомо

Ocean Aero Triton – це справді унікальний та перший у світі автономний надводно-підводний апарат, який не потребує присутності людей на борту для виконання місій. Він може плавати та занурюватися автономно, щоб збирати дані як над, так і під поверхнею води та передавати їх військовим у будь-який час та будь-яку погоду.

Його здібності, за словами розробників із Ocean Aero, охоплюють 90% завдань сучасної військової розвідки. Апарат може підготувати до роботи та запуску в море всього два фахівці протягом декількох хвилин, після чого Triton зможе самостійно виконувати покладену на нього місію протягом 3-х місяців завдяки підзарядці своїх акумуляторів від сонячної енергії та енергії вітру. При необхідності цілих 5 днів апарат може перебувати під водою, якщо потрібно приховати свою присутність від супротивників або ж проводити підводну розвідку.

Крім того, дрон Ocean Aero Triton, повністю розроблений в США, відмінно протистоїть системам виявлення, оскільки має низьку радіолокаційну і візуальну сигнатуру. Керувати катером-безпілотником дуже просто завдяки інтуїтивному інтерфейсу, який, до того ж, дозволяє оператору віддавати команди відразу декількома пристроями і змінювати їх місії. Завдяки своїй архітектурі, Triton може нести різноманітне обладнання, залежно від поставлених завдань.

Наприклад, корабель-дрон здатний нести на своєму борту лінійні сканери з високою роздільною здатністю та тепловізором. Також на нього можна встановити різні радарні системи, гідролокатори та інші найсучасніші розвідувальні датчики. Triton може служити як засіб боротьби з морськими мінами і виконувати протичовнові місії.

[ + – ] Ocean Aero Triton може виконати 90% завдань сучасної військової та цивільної розвідки Фото: Ocean Aero Triton

Чим допоможе надводний дрон Triton цивільним

Окрім військових місій, цей унікальний корабель стане в нагоді для цивільних досліджень. Triton пропонує рішення для спостереження та моніторингу за океаном та іншими водними ресурсами.

Безпілотник можна оснастити візуальними та ІЧ-камерами, акустичними гратами, датчиками солоності води, вимірювачами температури, датчиками швидкості та напрямки вітру, а також датчиками батиметрії і все це працюватиме на основі ШІ.

Завдяки ШІ, плавальний засіб проведе аналіз та моніторинг океанічного середовища (підрахунок рибних запасів та аналіз довкілля), допоможе відстежити урагани, картографує морське та океанічне дно, і складе графік завантаженості кораблями морських артерій.

Чому для США так необхідний безпілотник Triton

Цей безпілотник розроблений як відповідь на зростаючі виклики в Азіатсько-Тихоокенському регіоні з боку таких країн, як Китай та Іран. Оскільки ситуація навколо Тайваню постійно загострюється, а градус напруги зростає, США необхідно мати в цій точці земної кулі свої розвідувальні місії, які не викликали б необхідності наявності великої кількості особистого військового персоналу для обслуговування та спостереження.

Крім того, Штатам постійно потрібно проводити моніторинг руху морських кораблів, щоб запобігати порушенням санкцій Іраном. Адже за останні кілька місяців ВМС США виявив та захопив кілька кораблів, які перевозили зброю для бойовиків із різних гарячих точок планети, які їм постачає Іран.

[ + – ] Ocean Aero Triton у дії

Раніше Фокус писав, що Китай уже ввів в експлуатацію гігантський безпілотний корабель для запуску різних дронів.