Китай ввів в експлуатацію гігантський безпілотний корабель для запуску різних дронів

Морський дрон Zhuhaiyun плаватиме автономно, покладаючись на датчики та супутники, але оператор завжди може перехопити контроль.

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У Китаї ввели в експлуатацію величезний корабель Zhu Hai Yun ("Чжу Хай Юнь") зі штучним інтелектом та різноманітними безпілотниками на борту. Про це пише видання South China Morning Post, посилаючись на повідомлення китайської державної телекомпанії CCTV.

Чжу Хай Юнь є безпілотним дослідницьким кораблем, розробленим співробітниками Лабораторії Південної морської науки та інженерії провінції Гуандун. Стверджується, що він може автономно плавати у відкритому морі завдяки передовій системі штучного інтелекту, яка використовує дані від датчиків та супутників для навігації. Оператори можуть дистанційно стежити за переміщеннями судна та перехоплювати керування за потреби. Завдяки особливій формі, корабель Zhu Hai Yun рухається із середньою швидкістю 13 вузлів (24 км/год), а максимальна швидкість становить 18 вузлів (33 км/год).

Маючи довжину 88,5 м, ширину 14 м і водотоннажність 2100 т, Zhu Hai Yun більше фрегата ВМС Китаю Type 056, тому може нести велику кількість обладнання. На борту Zhuhaiyun повинні розміщуватися десятки безпілотних апаратів: літаючих, надводних та підводних. Їх планують використовувати для збору даних про навколишнє середовище та передачу на судно-носій.

У четвер 12 січня китайські інженери провели ходові випробування Zhu Hai Yun і перевірили його можливості, зокрема навігацію, запуск та повернення дронів. Протягом 2023 року вони продовжать тестувати корабель у морі, проводячи розвідку, картографування, патрулювання та збирання проб для подальшого вивчення.

"Ми тестували корабель у безпілотному режимі протягом 12 годин поспіль. Було доведено, що він може уникати перешкод та планувати свій власний шлях, і він повністю відповідає нашим початковим цілям проєктування", — прокоментувала глава Лабораторії Чень Даке, членкиня Китайської академії наук.

У жовтні Туреччина заявила про розробку першого у світі безпілотного корабля із системами радіоелектронної боротьби. Судно Marlin SİDA від компаній Aselsan та Sefine покликане придушувати техніку супротивника як на поверхні, так і під водою.

У листопаді писали, що Україна розробила власні ударні морські дрони. Надводні апарати можуть вести розвідку та атакувати цілі в радіусі 400 км.