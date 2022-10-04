Перший у світі безпілотний корабель позбавить ворога зв'язку навіть під водою: як він працює

Безпілотник Marlin SİDA може використовуватися як підводний військовий плавзасіб для атаки.

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Турецькі інженери розробили, як вони заявляють, "перший у світі безпілотний надводний корабель із можливостями радіоелектронної боротьби". Подробиці повідомило ЗМІ defensenews.com.

За словами головного представника Туреччини із закупівель Ісмаїла Деміра, новий пристрій зможе змінити "правила гри на полі бою", так само як це зробили SİHA (безпілотні бойові літальні апарати). Новинка одержала назву Marlin SİDA. Її фішка оснащена потужними засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Багато турецьких ЗМІ опублікували в Твіттері фото апарату, а також відео, на якому 15-метровий безпілотник Marlin SIDA розсікає хвилями. Як стало відомо, апарат створили фахівці з оборонної компанії Aselsan, компанії Sefine і приватної верфі.

[ + – ] Безпілотний корабель Marlin SİDA спустили на воду

Безпілотний корабель Marlin SİDA може брати участь у бойових діях не лише як надводний плавальний засіб, а і як підводний теж. Він здатний глушити сигнали ворожих засобів зв'язку та різноманітних пристроїв, на яких встановлені датчики приймання-передачі радіосигналів. Як повідомило галузеве джерело, безпілотник "використовуватиметься у військово-морських операціях для виконання оборонних і наступальних завдань у відкритому морі".

[ + – ] Безпілотний корабель Marlin SİDA Фото: EHA News/Twitter

Інші подробиці про роботу пристрою турецькі інженери поки не розкривають.

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