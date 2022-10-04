Первый в мире беспилотный корабль лишит врага связи даже под водой: как он работает

Беспилотник Marlin SİDA может использоваться как подводное военное плавсредство для атаки.

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Турецкие инженеры разработали, как они заявляют, "первый в мире беспилотный надводный корабль с возможностями радиоэлектронной борьбы". Подробности сообщило СМИ defensenews.com.

По словам главного представителя Турции по закупкам Исмаила Демира, новое устройство сможет изменить "правила игры на поле боя", так же как это сделали SİHA (беспилотные боевые летательные аппараты). Новинка получила название Marlin SİDA. Ее фишка в оснащении мощными средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Многие турецкие СМИ опубликовали в Твиттере фото аппарата, а также и видео, на котором 15-метровый беспилотник Marlin SIDA рассекает по волнам. Как стало известно изданию, аппарат создали специалисты из оборонной компании Aselsan, компании Sefine и частной верфи.

[ + – ] Беспилотный корабль Marlin SİDA спустили на воду

Беспилотный корабль Marlin SİDA может участвовать в боевых действиях не только как надводное плавательное средство, но и как подводное тоже. Он способен глушить сигналы вражеских средств связи и разного рода устройств, на которых установлены датчики приема-передачи радиосигналов. Как сообщил отраслевой источник, беспилотник "будет использоваться в военно-морских операциях для выполнения оборонительных и наступательных задач в открытом море".

[ + – ] Беспилотный корабль Marlin SİDA Фото: EHA News/Twitter

Другие подробности о работе устройства турецкие инженеры пока не раскрывают.

Ранее Фокус сообщал о том, что ВСУ удалось "обезвредить" несколько БПЛА иранского производства, которыми пользуются ВС РФ. Украинские военные отчитались о сбитии 8-ми устройств типа Шахид-136.

Также информировали о том, что российский беспилотник "Элерон-3" попал в руки к защитникам Украины. Военные сбили летательный аппарат при помощи специального устройства, которое разработано для обезвреживания вражеских военных дронов.