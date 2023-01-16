Китай ввел в эксплуатацию гигантский беспилотный корабль для запуска различных дронов

Морской дрон Zhuhaiyun призван плавать автономно, полагаясь на датчики и спутники, но оператор всегда может перехватить контроль.

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В Китае ввели в эксплуатацию огромный корабль Zhu Hai Yun ("Чжу Хай Юнь") с искусственным интеллектом и разнообразными беспилотниками на борту. Об этом пишет издание South China Morning Post, ссылаясь на сообщение китайской государственной телекомпании CCTV.

"Чжу Хай Юнь" является беспилотным исследовательским кораблем, разработанным сотрудниками Лаборатории Южной морской науки и инженерии провинции Гуандун. Утверждается, что он может автономно плавать в открытом море благодаря передовой системе искусственного интеллекта, использующей данные от датчиков и спутников для навигации. Операторы могут дистанционно следить за перемещениями судна и перехватывать управление при необходимости. Благодаря особой форме, корабль Zhu Hai Yun движется со средней скоростью 13 узлов (24 км/ч), а максимальная скорость составляет 18 узлов (33 км/ч).

Имея длину 88,5 м, ширину 14 м и водоизмещение 2100 т, Zhu Hai Yun больше фрегата ВМС Китая Type 056, поэтому может нести большое количество оборудования. На борту Zhuhaiyun должны размещаться десятки беспилотных аппаратов: летающих, надводных и подводных. Их планируют использовать для сбора данных об окружающей среде и передаче на судно-носитель.

В четверг 12 января, китайские инженеры провели ходовые испытания Zhu Hai Yun и проверили его возможности, в том числе навигацию, запуск и возвращение дронов. В течение 2023 года они продолжат тестировать корабль в море, проводя разведку, картографирование, патрулирование и сбор проб для дальнейшего изучения.

"Мы тестировали корабль в беспилотном режиме в течение 12 часов подряд. Было доказано, что он может избегать препятствий и планировать свой собственный путь, и он полностью соответствует нашим первоначальным целям проектирования", — прокомментировала глава Лаборатории Чэнь Дакэ, член Китайской академии наук.

В октябре Турция заявила о разработке первого в мире беспилотного корабля с системами радиоэлектронной борьбы. Судно Marlin SİDA от компаний Aselsan и Sefine призвано подавлять технику противника как на поверхности, так и под водой.

В ноябре писали, что Украина разработала собственные ударные морские дроны. Надводные аппараты могут вести разведку и атаковать цели в радиусе 400 км.