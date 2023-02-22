Уникальный беспилотный корабль на основе ИИ показали на учениях: что он умеет (видео)

Беспилотник Ocean Aero Triton может самостоятельно выполнять миссии на протяжении трех месяцев

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В Персидском заливе прошли совместные учения ВМС США и ВМС ОАЭ, в которых принимали участие множество беспилотных морских и воздушных систем. В частности, как пишет Stars and Stripes, там впервые можно было увидеть в действии уникальный беспилотный корабль Ocean Aero Triton, который хотят поставить на постоянное дежурство в ВМС США.

Более того, Пентагон вместе с военным ведомством ОАЭ планирует создать целый флот подобных беспилотных кораблей из сотни суден и разместить их на Ближнем Востоке. Восемьдесят кораблей будут принадлежать региональным союзникам. Автономные морские системы на основе ИИ могут работать в течение длительных отрезков времени самостоятельно и собирать информацию о проходящих кораблях.

[ + – ] Ocean Aero Triton может самостоятельно выполнять миссии на протяжении трех месяцев Фото: Ocean Aero Triton

Дрон Ocean Aero Triton: что о нем известно

Ocean Aero Triton – это действительно уникальный и первый в мире автономный надводно-подводный аппарат, который не требует присутствия людей на борту для выполнения миссий. Он может плавать и погружаться автономно, чтобы собирать данные как над, так и под поверхностью воды и передавать их военным в любое время и любую погоду.

Его способности, по словам разработчиков из Ocean Aero, охватывают 90% задач современной военной разведки. Аппарат может подготовить к работе и запуску в море всего два специалиста в течение нескольких минут, после чего Triton сможет самостоятельно выполнять возложенную на него миссию в течение 3-х месяцев благодаря подзарядке своих аккумуляторов от солнечной энергии и энергии ветра. При необходимости целых 5 дней аппарат может находиться под водой, если требуется скрыть свое присутствие от противников или же производить подводную разведку.

Кроме того, дрон Ocean Aero Triton, который полностью разработан в США, отлично противостоит системам обнаружения, поскольку имеет низкую радиолокационную и визуальную сигнатуру. Управлять катером-беспилотником очень просто благодаря интуитивному интерфейсу который, к тому же, позволяет оператору отдавать команды сразу несколькими устройствам и менять их миссии. Благодаря своей архитектуре, Triton может нести разнообразное оборудование в зависимости от поставленных задач.

Например, корабль-дрон способен нести на своем борту линейные сканеры с высоким разрешением и тепловизором. Так же на него можно установить разные радарные системы, гидролокаторы и другие самые современные разведывательные датчики.Triton может служить в качестве средства борьбы с морскими минами и выполнять противолодочные миссии.

[ + – ] Ocean Aero Triton может выполнить 90% задач современной военной и гражданской разведки Фото: Ocean Aero Triton

Чем поможет надводный дрон Triton гражданским

Кроме военных миссий, этот уникальный корабль очень пригодится для гражданских исследований. Triton предлагает решения для наблюдения и мониторинга за океаном и другими водными ресурсами.

Беспилотник можно оснастить визуальными и ИК-камерами, акустическими решетками, датчиками солености воды, измерителями температуры, датчиками скорости и направления ветра, а также датчики батиметрии и все это будет работать на основе ИИ.

Благодаря ИИ, плавательное средство проведет анализ и мониторинг океанической среды (подсчет рыбных запасов и анализ среды обитания), поможет отследить ураганы, картографирует морское и океаническое дно, и составит график загруженности кораблями морских артерий.

Почему для США так необходим беспилотник Triton

Этот беспилотник разработан как ответ на постоянно возрастающие вызовы в Азиатско-Тихоокенском регионе со стороны таких стран, как Китай и Иран. Поскольку ситуация вокруг Тайваня постоянно обостряется, а градус напряжения растет, США необходимо иметь в этой точке земного шара свои разведывательные миссии, которые бы не вызывали необходимости наличия большого количества личного военного персонала для обслуживания и наблюдения.

Кроме того, Штатам постоянно требуется проводить мониторинг движения морских кораблей, чтобы предотвращать нарушения санкций Ираном. Ведь за последние несколько месяцев ВМС США обнаружил и захватил несколько кораблей, перевозивших оружие для боевиков из различных горячих точек планеты, которые им поставляет Иран.

[ + – ] Ocean Aero Triton в действии

Ранее Фокус писал, что Китай уже ввел в эксплуатацию гигантский беспилотный корабль для запуска различных дронов.