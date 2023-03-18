Новий робот-дельфін непомітно стежить за кораблями у морі: як він влаштований (відео)
Підводний безпілотник плаває зі швидкістю 16 км/год та оснащений камерою, яка передає зображення у високій роздільній здатності на відстань до 1 км.
Митниця Дубая в Об'єднаних Арабських Еміратах представила морського робота-патрульного, що нагадує дельфіна. Про таку незвичайну розробку розповів сайт Arabiya News.
Custom Dolphin ("Дельфін") від компанії Dubai Customs має невеликий обтічний корпус і два "плавники". Він оснащений 12-мегапіксельною 4K-камерою та роботизованою рукою, яка повертається під кутом до 220 градусів. Устаткування дозволяє роботу передавати оператору фото у високій якості або відео в режимі онлайн.
Робот розганяється до 16 км/год (8 вузлів), оснащений супутниковою системою навігації GPS та керується за допомогою радіопульта на відстані до 1 км. Дубайські митники вже використовують "Дельфіна" для патрулювання моря поблизу міста, щоб стежити за переміщенням суден перед входом у порт та помічати спроби скидання заборонених товарів. Як заявив голова відділу інновацій у митниці Дубая Халід аль-Заруні, морський дрон нещодавно допоміг затримати нелегальне постачання в ОАЕ, але не уточнив, яке саме.
Крім підводних, митники використовують інші безпілотники. Наприклад, квадрокоптери Smart Deterrence допомагають оглядати традиційні дерев'яні кораблі доу, де контрабандисти часто ховають незаконні вантажі у перебірках та прихованих відсіках. Для захисту від зовнішніх пошкоджень пристрій оточили круглою металевою каркасом-клітиною. За словами Халід аль-Заруні, літальні апарати дозволяють берегти здоров'я співробітників та кінологічних собак.
"Судна доу, які прибувають у бухту, можуть створювати дуже небезпечні ситуації, особливо у вантажних відсіках, адже підлога дуже нестабільна, й іноді там знаходяться небезпечні токсини", — пояснив глава митниці. — "Дрон практично нерухомий, і ним можна керувати за допомогою GPS. Він може бути оснащений різними сканерами та камерами високої роздільної здатності".
Раніше писали про морські дрони Bluebottle від компанії Ocius Technology, які з початку березня служать Королівському флоту Австралії. Вони автономно плавають у морі за допомогою вітрила, що служить також сонячною панеллю для зарядки, і передають військовим розвіддані на відстані.
В ОАЕ також представили перший у світі плаваючий безпілотник Hydra, надрукований на 3D-принтері. Компанія Al Seer Marine створила прототип дрона вагою 350 кг, який в майбутньому зможе вести розвідку та спостереження.