Новий робот-дельфін непомітно стежить за кораблями у морі: як він влаштований (відео)

Підводний безпілотник плаває зі швидкістю 16 км/год та оснащений камерою, яка передає зображення у високій роздільній здатності на відстань до 1 км.

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Митниця Дубая в Об'єднаних Арабських Еміратах представила морського робота-патрульного, що нагадує дельфіна. Про таку незвичайну розробку розповів сайт Arabiya News.

Custom Dolphin ("Дельфін") від компанії Dubai Customs має невеликий обтічний корпус і два "плавники". Він оснащений 12-мегапіксельною 4K-камерою та роботизованою рукою, яка повертається під кутом до 220 градусів. Устаткування дозволяє роботу передавати оператору фото у високій якості або відео в режимі онлайн.

Робот-дельфін розганяється до 16 км/год (8 вузлів), оснащений супутниковою системою навігації GPS та керується за допомогою радіопульта Фото: alarabiya.net

Робот розганяється до 16 км/год (8 вузлів), оснащений супутниковою системою навігації GPS та керується за допомогою радіопульта на відстані до 1 км. Дубайські митники вже використовують "Дельфіна" для патрулювання моря поблизу міста, щоб стежити за переміщенням суден перед входом у порт та помічати спроби скидання заборонених товарів. Як заявив голова відділу інновацій у митниці Дубая Халід аль-Заруні, морський дрон нещодавно допоміг затримати нелегальне постачання в ОАЕ, але не уточнив, яке саме.

Автори проєкту Custom Dolphin

Крім підводних, митники використовують інші безпілотники. Наприклад, квадрокоптери Smart Deterrence допомагають оглядати традиційні дерев'яні кораблі доу, де контрабандисти часто ховають незаконні вантажі у перебірках та прихованих відсіках. Для захисту від зовнішніх пошкоджень пристрій оточили круглою металевою каркасом-клітиною. За словами Халід аль-Заруні, літальні апарати дозволяють берегти здоров'я співробітників та кінологічних собак.

Дрон може бути оснащений різними сканерами та камерами високої роздільної здатності Фото: alarabiya.net

"Судна доу, які прибувають у бухту, можуть створювати дуже небезпечні ситуації, особливо у вантажних відсіках, адже підлога дуже нестабільна, й іноді там знаходяться небезпечні токсини", — пояснив глава митниці. — "Дрон практично нерухомий, і ним можна керувати за допомогою GPS. Він може бути оснащений різними сканерами та камерами високої роздільної здатності".

Раніше писали про морські дрони Bluebottle від компанії Ocius Technology, які з початку березня служать Королівському флоту Австралії. Вони автономно плавають у морі за допомогою вітрила, що служить також сонячною панеллю для зарядки, і передають військовим розвіддані на відстані.

В ОАЕ також представили перший у світі плаваючий безпілотник Hydra, надрукований на 3D-принтері. Компанія Al Seer Marine створила прототип дрона вагою 350 кг, який в майбутньому зможе вести розвідку та спостереження.