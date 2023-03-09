Морські дрони Bluebottle неможливо вивести з ладу: як вони можуть посилити будь-який флот

Надводні безпілотники можуть довго вести розвідку, використовуючи сонце, вітер і морські хвилі.

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Компанія Ocius Technology передала перші морські дрони Bluebottle Королівському флоту Австралії. Про це пише видання The Defence Post, посилаючись на австралійське міністерство оборони.

У межах контракту, підписаного у 2022 році, Ocius Technology зобов'язалася надати флоту Австралії 5 дронів морського спостереження Bluebottle, і 2 з них вже передала військовим, а ще 3 будуть готові до кінця року. Міноборони вважає, що безпілотники посилять національну безпеку й економічний розвиток країни. Їх планують використовувати для операцій із захисту морських ресурсів, судноплавства й торговельних шляхів.

"Постійне забезпечення морської безпеки має важливе значення для нашої національної економіки. Автономні можливості й інноваційні технології, такі як безпілотні надводні судна Ocius BlueBottle, допоможуть нашому флоту", — прокоментував міністр оборонної промисловості Австралії Пет Конрой.

Надводний дрон від Ocius Technology

Сіднейська інженерна фірма Ocius Technology розробила морські дрони Bluebottle у межах програми Defense Innovation Hub, яка інвестує в передові інновації для підтримки оборони Австралії. Вони є невеликими безпілотними човнами, які рухаються завдяки хвилям і невеликому вітрилу, що одночасно служить сонячною панеллю для зарядки. У задній частині апарата розташована антена передачі даних.

Як зазначив Пет Конрой, Bluebottle можуть автономно контролювати зони певного розміру протягом тривалого часу. Військові перевірили можливості апаратів під час морських навчань у Західній Австралії в листопаді 2022 року, під час яких один безпілотник провів розвідку на площі 5500 кв. км.

Нещодавно компанія Al Seer Marine представила перший у світі безпілотник, надрукований на 3D-принтері. Катер Hydra вагою 350 кг призначений для ведення морської розвідки непомітно для супротивника. Виробництво корпусу займає лише п'ять днів.

Писали також, яких безпілотників варто побоюватися російським військовим кораблям. Український флот уже одержав багато апаратів, що плавають як на поверхні моря, так і під водою.