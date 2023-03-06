Морські дрони у дії: яких безпілотників варто побоюватися російським військовим кораблям

Надводні та підводні безпілотні судна чудово зарекомендували себе у війні РФ проти України. Фокус розповість про найефективніші моделі.

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Деякі військові аналітики впевнені, що надводні та підводні безпілотні кораблі мають велике значення у війні, яку Росія розв'язала проти України. Незважаючи на те, що літальні апарати застосовуються частіше, тому вони більше на слуху, списувати з рахунків їхніх морських "побратимів" не варто. Згадаймо хоча б інцидент із флагманом Чорноморського флоту РФ крейсером "Москва", який був затоплений внаслідок висококласної атаки українських катерів-камікадзе.

У цьому матеріалі Фокус розповість про найпопулярніші моделі надводних та підводних безпілотників, частина з яких постачається ВМФ України.

Чому морські дрони такі важливі для України.

Нагадаємо, що 27 серпня 2022 року Міністерство оборони Великобританії оголосило про постачання 6-ти автономних підводних дронів для пошуку та знешкодження російських мін. У заяві тоді йшлося, що "десятки моряків ВМС України навчаться управлінню цими машинами". Це було зроблено для того, щоб убезпечити так званий зерновий коридор, адже РФ намагалася тиснути на Україну та інші країни, шантажуючи продовольством, знищуючи українське сільське господарство та блокуючи чорноморські порти країни, щоб запобігти експорту зерна. Кремль намагався залишити країни третього світу буквально без їжі, і у Великій Британії не могли не відреагувати на ці неправомірні дії. Після укладання зернової угоди в липні експорт продовольства морськими шляхами було здійснено, проте "зерновий коридор" став своєрідною зоною ризику через морські міни, залишені російськими військами вздовж узбережжя України.

У Пентагоні також ухвалили рішення направити в Україну кілька безпілотних надводних кораблів для забезпечення безпеки судноплавства в Чорному морі.

Семюел Бендетт, аналітик Центру військово-морського аналізу та ад'юнкт Центру нової американської безпеки, вважає, що посилення українського флоту безпілотними катерами та підводними човнами змусить Росію використовувати власні апарати, що вже є, або розробити нові. І справді, на початку 2023 року в ТАСС з'явилася публікація про те, що в РФ розробляється опціонально пілотований збройний надводний корабель для атак на підводні човни. У середині лютого росіяни вдарили по мосту поблизу Одеської області за допомогою водного дрона. А нещодавно стало відомо, що українським хакерам вдалося видобути документацію щодо розробки російського підводного безпілотного апарату. Очевидно, росіяни намагаються оснастити свої військово-морські сили додатковою технікою, припускаючи можливий наступ ЗСУ на Крим.

Але повернемося до ВМФ України та розглянемо, які апарати він уже отримав, та які машини є на озброєнні у країн-союзниць.

[ + – ] Сюжет про морські дрони для ВМФ України

Морські дрони для ВМФ України та "Помста єнота"

Завдяки проєктам UNITED24 та NAFO (North Atlantic Fella Organization), а також литовському журналісту Андрюсу Тапінасу вдалося придбати кілька безпілотних катерів. Примітно, що одне із суден назвали Raccoon's Revenge ("Помста єнота") на честь єнота, якого окупанти викрали з херсонського зоопарку та переправили до Криму з рештою тварин. Відомо, що дрони, куплені на пожертвування громадян Литви, США, України та інших країн, які брали участь в ініціативі, можуть долати відстань 400 км, набирати максимальну швидкість 80 км/год та перебувати в автономному режимі на одному заряді 60 год.

Український уряд має намір створити флот зі 100 надводних дронів. Виробниками виступатимуть українські компанії.

[ + – ] Український безпілотний підводний човен Kronos

Гібридний український підводний човен Kronos

Kronos — це розробка компанії з України Highland Systems. Його можна назвати гібридним, оскільки він працює під керуванням людини і може вміщати невеликий екіпаж (11 моряків), а також функціонує у безпілотному режимі. Характеристики та особливості машини описані на офіційному сайті. При управлінні оператором максимальна відстань між ним і судном становитиме 250 км. У рух підводний човен Kronos приводить установка, що включає водяну турбіну, електродвигун (1200 к.с.) і дизельний генератор. А завдяки спеціальній конструкції апарат може на деякий час залишатися на місці без руху. Максимальна його швидкість на воді становить 80 км/год, під водою — 50 км/год, глибина занурення — 150 м, час під водою — 36 годин у режимі батареї, 18 годин — у режимі генератора, у гібридному режимі — 54 год.

"Кронос" можна використовувати як зброю, оскільки він здатна нести 6 електричних торпед будь-якої модифікації. Українські інженери вели переговори щодо оснащення торпедами Black Scorpion.

[ + – ] Випробування корабля-безпілотника Sea Hunter

Безпілотний корабель Sea Hunter

Sea Hunter було створено DARPA у 2016 році для потреб ВМС США. Його основні завдання включають пошук морських мін, виявлення підводних човнів, розвідку, спостереження. Без управління безпілотник може спокійно працювати протягом 70 днів, долаючи 18,5 тис. км на одному завантаженні палива. Сорокаметровий корабель здатний розігнатися до 50 км/год, та його середня швидкість становить 22 км/год.

Надводний дрон оснащений системою оптичного наведення і радаром, що дозволяє уникнути зіткнення з іншими суднами або об'єктами. Його гребні гвинти оснащені різаками, які можуть позбавити судно від мереж або мотузок, що причепилися.

На базі Sea Hunter пізніше був спроектований інший безпілотник Sea Hawk.

Нагадаємо, що Міноборони США поставили Україні кілька суден берегової охорони. Можливо, серед них були Sea Hawk та Sea Hunter (конкретні моделі відомство не назвало).

[ + – ] Випробування безпілотного морського судна Ranger

Кораблі-роботи Ranger та Mariner

Судна-близнюки Mariner та Ranger були розроблені в рамках партнерства оборонної технологічної компанії Leidos та суднобудівної компанії Gulf Craft. Їхня довжина складає 59х10 м, завдяки чому вони потрапляють у категорію середньорозмірних безпілотних надводних транспортних засобів (MUSV), і кожен з них має певний набір механічних, інженерних та цільових систем.

У межах програми ВМС США "Володар примарного флоту" вони пройшли випробування, і відомо, що Ranger зміг запустити ракети SM-6. Варто відзначити, що SM-6 здатна вражати цілі в повітрі, такі як винищувачі, великі БПЛА, гелікоптери, крилаті ракети, балістичні ракети

І Mariner, і Ranger базуються на конструкції, яка спочатку була розроблена для швидкого перекидання екіпажу та постачання морської нафтогазової галузі. Модифіковані платформи отримали засоби супутникового зв'язку, по 3 радари різних діапазонів, електрооптичні та інфрачервоні датчики, покращені засоби радіозв'язку. Проте Mariner має додатковий набір каналів передачі даних, що дозволить експлуатувати його як базовий корабель, що управлятиме іншими безпілотними суднами. Це допоможе переоснастити флот, посиливши його надводними безпілотниками, зменшивши його залежність від традиційних надводних кораблів, таких як есмінці, що використовуються в ролі базових. Таким чином, потужніші платформи можна буде використовувати за прямим призначенням — ведення протиповітряної оборони з моря.

Судна здатні перевозити по два 20-футові і чотири 40-футові контейнери як корисне навантаження. Потужність кожного MUSV забезпечується 5 дизельними двигунами потужністю 2000 к.с. (1491 кВт), з'єднаними з водометами. Кожен дизельний двигун оснащений трьома масляними фільтрами (2 з яких — резервні). Бортові системи одержують електроенергію від 3-х генераторів.

Морські дрони призначені для безпілотних операцій, хоча панель управління на містку на кожному судні також має функцію блокування оператора, що дозволяє невеликому екіпажу взяти на себе керування у надзвичайній ситуації.

[ + – ] Безпілотний катер ULAQ

Автономні катери ULAQ

У Туреччині нещодавно анонсували безпілотні катери ULAQ, виробництвом яких займалися інженери та конструктори компаній Ares Shipyard та Meteksan. Незабаром вони мають поповнити флот цієї країни.

Надводні дрони отримали дві модифікації anti-Surface Warfare (ASuW) та anti-submarine Warfare (ASW). Як видно з маркувань, вони мають виконувати різні завдання. Перший повинен вражати об'єкти та техніку, що знаходяться на березі, а другий — на воді. В іншому їх характеристики дуже схожі.

Відомо, що на борту ASuW знаходиться 4 ракети типу Cirit калібру 70-мм та 2 керовані протитанкові ракети типу UMTAS (Uzun Menzilli Tanksavar Sistemi) дальністю до 8 км. Дрон також можна використовувати і для розвідки.

Апарат ASW має протичовнові ракети і легкі торпеди. Його мішенями можуть стати надводні та підводні судна.

[ + – ] Сюжет про автономний підводний човен Cetus

Підводний автономний човен від MSubs — Cetus

Флот Великобританії наступного року поповниться автономним підводним човном під назвою Cetus розробки MSubs. Британці не поскупилися та витратили на проєкт $19 млн.

Наслідуючи нову тенденцію, безпілотник зможе функціонувати як самостійно, так і в парі з суднами MROS або підводними човнами Astute, але не тільки. У компанії заявили, що підводне судно можна буде синхронізувати "з будь-якими кораблями як британського флоту, так і флотів країн-союзниць".

Про глибину занурення Cetus поки даних немає, проте відомо, що підводний човен може подолати відстань 1850 км. Довжина її корпусу дорівнює 12 м, діаметр — 2,2 м, а вага — 17 т. Завданнями для плавзасобу стане розвідка, перевезення вантажів і, можливо, атака сил противника.

[ + – ] Підводний човен-безпілотник Orca

Підводний човен-безпілотник Orca

ВМС США чекає на постачання підводного дрона системи Large Unmanned Underwater Vehicle (LUUV), який отримав назву Orca. У флоті уточнили, що цей безпілотник використовуватиметься для завдання ударів по техніці ворога, розміщення мін, розвідки. Запустити підкладку можна буде прямо із пірсу.

На даний момент відомо, що створенням пристрою займеться компанія Boeing, з якою вже укладено контракт на постачання кількох прототипів Orca.

[ + – ] Безпілотник REMUS 620

Безпілотний підводний апарат REMUS 620

Компанія HII Mission Technologies створила підводний безпілотник REMUS 620, характеристики якого вражають. Справа в тому, що цей підводний човен може працювати автономно 110 год, перебуваючи від оператора на відстані 509 км. Крім потужного акумулятора вона отримала резервні батареї та той випадок, якщо основна розрядиться. На даний момент цей підводний дрон є найефективнішим із усіх сучасних моделей. Цілями REMUS 620 будуть: виявлення морських мін, розвідка та спостереження, радіоелектронна боротьба.

Для більшої зручності безпілотник зможе стартувати з атомних підводних човнів, військових катерів (безпілотних та пілотованих), з військових кораблів будь-якого типу і навіть з гелікоптерів. Інженери обіцяють військовим можливість втрати декількох REMUS 620 одночасно. Також апарату можна буде доручити керування іншими підводними дронами, з якими він зможе діяти спільно "в зграї".

Зазначимо, що Україна отримала від Великобританії дрони REMUS-100 для розмінування.

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