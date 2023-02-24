Хакери отримали секретні документи про морські дрони РФ: що відомо

Інженерам доручили розробити підводні апарати, які зможуть плавати на глибині 5 м, нести корисне навантаження до 30 кг та працювати 6 годин на одному заряді.

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Хакери отримали технічну документацію про створення російських морських дронів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив співзасновник Ukrainian Cyber Alliance Андрій Баранович.

"У мене до росіян на день червонопрапорних штопаних шкарпеток виникла пара риторичних питань. Ви ж розумієте, що в цю гру можна грати разом, і всі ваші секрети "передових" аналогів нещодавно вкрадені? Принаймні ті з них, які не розікрали ваші ж генерали. Як там "північний потік", потонув, так?", — написав він у своїй публікації.

Андрій Баранович прикріпив до поста посилання на технічне завдання для розробки "інтелектуальної" системи управління безпілотним катером, складеним у російському концерні "Граніт-Електрон" у 2019 році. Згідно з документом, інженерам доручили виготовити та провести випробування чотирьох дослідних зразків автономних морських апаратів. Вони повинні бути оснащені системою електронної навігації, РТВ, камерами, радарами, ЛІДАРами, ехолотом, приладом нічного зору, супутниковим та радіозв'язком, гібридною електричною установкою з акумуляторами та іншим обладнанням.

Необхідні можливості морського дрону:

створення карток на глибині до 5 м;

вимірювання температури;

сканування акваторії площею до 5 кв. км одного заряду;

встановлення корисного навантаження вагою до 30 кг;

дистанційна передача телеметричної інформації;

виявлення перешкод на шляху та ухилення;

визначення рухомих та нерухомих об'єктів;

подолання хвиль заввишки до 2 м;

робота без підзарядки щонайменше 6 годин;

максимальна швидкість – до 10 вузлів (18,5 км/год);

працездатність за температури від -25 до +55 градусів Цельсія.

Технічне завдання також вимагає, щоб апаратом можна було вручну керувати за допомогою комп'ютера або ноутбука з клавіатурою та трекболом. Для передачі та прийому сигналів пропонують використовувати модуль радіо або супутникового зв'язку, дальність не вказана.

"Граніт-Електрон" включає компанії "Рівність", "Північний прес", "Саратовський радіоприладовий завод", "Завод імені А. А. Кулакова", "Рівність-Сервіс", "Петровський електромеханічний завод "Молот". Концерн займається створенням ракетної зброї, систем керування для кораблів, комплексів освітлення та іншого військового обладнання.

Одинадцятого лютого з'явилася інформація, що російський дрон атакував міст у селищі Затоки Одеської області. Як передбачається, безпілотник під водою підібрався до гирла річки Дністер із Чорного моря, а потім вибухнув.

Експерти припустили, що росіяни використовували морський дрон-камікадзе, що має просту конструкцію. Ймовірно, це маленькі безпілотний катер, керований за допомогою радіосигналів або супутникового зв'язку. Такі апарати можуть доставляти штурмові катери, наприклад, "Раптори".