Хакеры получили секретные документы о морских дронах РФ: что известно

Инженерам поручили разработать подводные аппараты, которые смогут плавать на глубине 5 м, нести полезную нагрузку до 30 кг и работать 6 ч на одном заряде.

Related video

Хакеры получили техническую документацию о разработке российских морских дронов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сооснователь Ukrainian Cyber Alliance Андрей Баранович.

"У меня к россиянам на день краснознаменных штопаных носков возникло пара риторических вопросов. Вы же понимаете, что в эту игру можно играть вместе, и все ваши секреты "передовых" аналоговнетов давным-давно украдены? По крайней мере те из них, которые не разворовали ваши же генералы. Как там "северный поток", утонул, да?", — написал он в своей публикации.

Андрей Баранович прикрепил к посту ссылку на техническое задание для разработки "интеллектуальной" системы управления беспилотным катером, составленным в российском концерне "Гранит-Электрон" в 2019 году. Согласно документу, инженерам поручили изготовить и провести испытания четырех опытных образцов автономных морских аппаратов. Они должны быть оснащены системой электронной навигации, РЛС, камерами, радарами, ЛИДАРами, эхолотом, прибором ночного зрения, спутниковой и радиосвязи, гибридной электрической установкой с аккумуляторами и другим оборудованием.

Требуемые возможности морского дрона:

создание карт на глубине до 5 м;

измерение температуры;

сканирование акватории на площади до 5 кв. км на одном заряде;

установка полезной нагрузки весом до 30 кг;

дистанционная передача телеметрической информации;

обнаружение препятствий на пути и уклонение;

определение движущихся и неподвижных объектов;

преодоление волн высотой до 2 м;

работа без подзарядки не менее 6 часов;

максимальная скорость — до 10 узлов (18,5 км/ч);

работоспособность при температуре от -25 до +55 градусов Цельсия.

Техническое задание также требует, чтобы аппаратом можно было вручную управлять с помощью компьютера или ноутбука с клавиатурой и трекболом. Для передачи и приема сигналов предлагают использовать модуль радио или спутниковой связи, дальность не указана.

"Гранит-Электрон" включает в себя компании "Равенство", "Северный пресс", "Саратовский радиоприборный завод", "Завод имени А. А. Кулакова", "Равенство-Сервис", "Петровский электромеханический завод "Молот". Концерн занимается созданием ракетного оружия, систем управления для кораблей, комплексов освещения и другого военного оборудования.

Одиннадцатого февраля появилась информация, что российский дрон атаковал мост в поселке Затока Одесской области. Как предполагается, беспилотник под водой подобрался к устью реки Днестр из Черного моря, а затем взорвался.

Эксперты предположили, что россияне использовали морской дрон-камикадзе, имеющий простую конструкцию. Вероятно, он представляет собой маленькие беспилотный катер, управляемый с помощью радиосигналов или спутниковой связи. Такие аппараты могут доставлять поближе к цели штурмовые катера, например, "Рапторы".